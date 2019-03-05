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Для исследований и туризма: в Китае открыли “марсианскую базу”

Неподалеку от города Мангаи (Китай) открыли так называемый марсианский лагерь.

Проект марсіанської бази

Неподалеку от города Мангаи (Китай) состоялось открытие так называемого марсианского лагеря, во время создания которого попытались максимально передать ландшафт Марса, сообщает Global Times.

Новый лагерь будут использовать для проведения научных исследований и в целях туризма.

На базе даже есть “космопорт” с посадочной площадкой и автономно-герметичной базой. Всего на ней могут находится около 160 “колонистов”.

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Главная цель марсианского лагеря – создание условий для научных исследований и популяризация программ по изучению космоса среди молодежи.

К слову, в феврале NASA официально объявило о прекращении миссии марсохода Opportunity.

Фото: South China Morning Post (Скриншот)

Видео: South China Morning Post

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