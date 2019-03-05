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Второй день Масленицы – “заигрыши”

Второй день Масленицы – вторник – получил название “заигрыши”. И оно говорит само за себя. Потому что в центре внимания были девушки и юноши, которые еще не связавшие себя узами брака.

Второй день Масленицы – “заигрыши”

Ранее именно в масленичный вторник устраивали смотрины невест, сватовство, чтобы сыграть свадьбу после окончания Великого поста.

В этот день молодежь каталась с горки. Здесь парни высматривали себе невест, а девушки – суженых.

В “заигрыши” также продолжают печь блины и угощать ими друзей.

Читайте: Блины на Масленицу: топ-7 рецептов с фото и видео

Факты ICTV также собрали 7 самых аппетитных начинок для блинов, чтобы вы могли со вкусом отмечать Масленицу.

 

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