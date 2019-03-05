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Гороскоп на сегодня, 5 марта

Каким будет 5 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Энергии дня могут провоцировать на резкие действия и бурные эмоциональные реакции, поэтому сегодня не стоит планировать важных дел и активного общения.

Чувства и мысли могут направлять вас в разные стороны, порождая состояние смятения и желание решить все резким необдуманным решением. Постарайтесь занять себя приятными повседневными делами, которые можно завершить в течение одного дня.

Благоприятны все действия, направленные на очищение и избавление от отжившего и ненужного, можно попоститься.

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Избытки энергии и эмоциональное напряжение в конце дня можно снять не утомительными физическими упражнениями или прогулкой.

По возможности избегайте сегодня перемещений на дальние расстояния и действий, связанных с транспортом.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, начало путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 года.

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