В пятницу в Украине будут отмечать 8 марта – Международный женский день.

Многие уже определились с тем, куда пойти и что подарить женщинам, другие как обычно ждут последнего момента.

В этот день для киевлянок подготовили много мероприятий на любой вкус – от концертов до стендапов.

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Факты ICTV подготовили для вас список лучших праздничных мероприятий.

Stand Up in Ua: Максим Кравец Не меняю женщину

7 марта, 19.00

Центральный Дом офицеров

Стоимость: 200 – 750 грн

Купить билеты можно тут

Неисчерпаемый украиноязычный юмор от молодого стендап-комика Максима Кравца. Программа Не меняю женщину — это новое стендап-шоу о реальных ситуациях в жизни мужчин и женщин.

Со сцены участники стендапа поделятся со слушателями своими мыслями, эмоциями и собственным опытом в отношении женщин.

Они будут рассказывать о стандартных жизненных ситуациях, знакомых каждому. При этом для них не будет запретных тем.

Продолжительность программы 1,5 часа. Шоу-программа представлена на украинском языке. Рекомендовано лицам от 18 лет.

Кейко Мацуи



7 марта, 19.00



Межнародный центр культуры и искусств



Стоимость: 390 – 1890 грн

Купить билеты можно тут

Билет на концерт звезды инструментальной музыки с Дальнего Востока Кейко Мацуи станет хорошим подарком к 8 марта. Ведь накануне главного весеннего праздника Кейко едет в Киев, чтобы подарить своим фанатам яркую, теплую встречу и море положительных эмоций.

Талантливая пианистка, которую знают и любят во всем мире, выступит перед публикой со своими оригинальными шедеврами и подарит им еще немного весеннего настроения.

Tricky

Beletage

7 марта, 20.00

Стоимость: 1090 грн

Купить билеты можно тут

Пионер трип-хопа Tricky сыграет концерт в Киеве. Музыкант представит публике последний альбом Ununiform, который был записан в 2017 году.

В отличие от его ранних работ, этот альбом полон узнаваемого спокойствия и умиротворения.

Это уже 13-я по счету сольная пластинка Tricky после завершения его сотрудничества с Massive Attack, которые порадовали украинцев летним концертом на фестивале в Киеве.

Tricky известен тем, что никогда не играет два одинаковых шоу. Певец превращает каждый выход на сцену в мистическую импровизацию, наполненную темной энергией и неразгаданными вибрациями. Необычный вокальный стиль – полушепот, полуречитатив – напоминает колдовство. Поэтому уже стоит начать готовиться к магическому возвращению бристольского шамана.

Caribbean Jazz Dinner Show: Freedom Jazz

7 марта, 20.00

Caribbean Club

Стоимость: 390 – 1200 грн

Купить билеты можно тут

Киевское музыкальное кабаре #1 снова в городе. Со сцены нацотбора Евровидения сразу на сцене родного клуба. Если гости Парижа посещают легендарный Мулен Руж, то для гостей Киева must see является шоу джазеток Freedom-Jazz girls band.

Феерия режиссуры, праздник музыки и грандиозной атмосферы — если хотите найти по-настоящему весеннее настроение, вам сюда.

Друга Ріка

8 марта, 19.00

Дворец Спорта

Стоимость: 290 – 390 грн

Купить билеты можно тут

Тур в поддержку альбома Пирамида, который группа выпустила в конце 2017 года, завершится большим праздничным концертом во Дворце Спорта.

Билет на это выступление станет замечательным подарком, ведь только сейчас на них действует единая цена — 290 грн фан-зона 390 грн секторы.

Стендап о женщинах и других заморочках



8 марта, 19.00



Дом Актера



Стоимость: 200 – 400 грн

Купить билеты можно тут

8 марта на Stand Up вечеринке с сольной программой выступит стендапер Макс Вышинский — комик, который шутит про отношения, но может их сохранить.

Со сцены вы не услышите старых тем, все шутки и истории взяты из реальной жизни. Причем не только из жизни комика, но и зрителей.

Хаос. Женщины на грани нервного срыва

8 марта, 19.00

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского

Стоимость: 140 – 690 грн

Купить билеты можно тут

Спектакль-открытие, спектакль-откровение, спектакль-разоблачение о современных женщинах, у каждой из которых есть своя история.

Вполне успешные современные дамы — психотерапевт, журналист и учитель — пытаются разобраться в своей жизни. Причинами их неврозов становятся увольнения, разводы, дети, разные мужья, супружеские измены, непутевые начальники, абсурдные чиновники.

Они достигли 30-летнего рубежа, но до 40 им еще далеко.

Они добились определенного социального статуса, но им хочется все бросить и заняться любовью. Они красивые, но одинокие.

Как они находят выход из тупиковых ситуаций? На это отвечает спектакль Хаос, в котором режиссер Максим Голенко соединил трагедию, комедию и фарс.

Aniko Dolidze Big Band

8 марта, 20.00

Caribbean Club

Стоимость: 190 – 1100 грн

Купить билеты можно тут

Концерт, который погрузит зрителей в изысканную эпоху свинга — яркого, виртуозного и мелодичного.

Невозможно устоять перед музыкой, которую писали лучшие композиторы эпохи, легендарные виртуозы, что создали золотые стандарты исполнения.

Песни Джулии Фрэнсис Лангфорд, Пэты Фрайдэй, Аниты о’дей, Хелен Вард, The Andrews Sisters, Джун Кристи, Хелен о’коннелл, Марты Тілтон, Хелен Форрест, Джун Кристи, Ирен Дэй и Сlark Sisters, которые вошли в историю, прозвучат в исполнении Aniko Dolidze Big Band.

Это концерт-подарок и концерт-экскурсия в мир истинного искусства.

Весенний Стендап

8 марта, 20.00

Arena

Стоимость: 300 – 600 грн

Купить билеты можно тут

Вечер смелого юмора о женщинах, об отношениях, о людях живых и настоящих. Это отличный способ удивить свою вторую половинку и сделать праздник особенным.

Юмор от самого масштабного украинского стендап проекта не оставит равнодушным. А эксклюзивности вечеру добавит живая музыка.

Если вы ищете подарок на 8 марта для девушки и любимой жены, Факты ICTV собрали для вас лучшие идеи.