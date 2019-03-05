Что подарить маме на 8 марта – читайте в материале Фактов ICTV.
Подарок маме на 8 марта не может быть формальным, ведь эта женщина подарила вам жизнь.
В Международный женский день не забудьте напомнить самому родному человеку о своей благодарности за любовь и заботу. Выразить чувства поможет подарок из тех, что мы нашли в сети.
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Чашка с надписью
Скажете – банально? Нет! Если сделать именную надпись с пожеланиями, каждый день такая чашка будет напоминать о вашей любви и заботе.
Фото: eco_meshok
Подарочный набор
В нем есть все: и цветы, которые не завянут, и ваза для этих цветов, и сладости! Там могут быть и другие приятные мелочи – книга, блокнот, косметика, тонкий весенний шарф. Коробку можно собрать самому, опираясь на вкусы вашей мамы.
Фото: azztatyana
Букет со сладостей
Приятный и вкусный подарок. Не бойтесь, мама ругать не будет! Здесь только легкие сладости – зефир и мармелад.
Фото: podarki__podarochki5
Цветы с луковицами
Наши мамы с возрастом все больше тянутся к земле. У большинства есть большая клумба на даче. Вы можете дополнить ее коллекцию тюльпанов, нарциссов или крокусов редкими экземплярами.
Можно купить в горшках или заказать луковицы. Снег уже сошел и вашему подарку скоро найдется самое лучшее место в мамином саду.
Фото: marynly77
Время вместе
Проведите время вместе – сходите в ресторан, в театр, на концерт, отправляйтесь в путешествие т.п.. Не думайте, что в запасе есть годы или десятилетия.
Фото: Pixabay.com
Если вы ищете подарок на 8 марта для девушки и любимой жены, Факты ICTV собрали для вас лучшие идеи.