Что подарить маме на 8 марта – читайте в материале Фактов ICTV.

Подарок маме на 8 марта не может быть формальным, ведь эта женщина подарила вам жизнь.

В Международный женский день не забудьте напомнить самому родному человеку о своей благодарности за любовь и заботу. Выразить чувства поможет подарок из тех, что мы нашли в сети.

Читайте: Что подарить коллегам на 8 марта – 5 идей

Чашка с надписью

Скажете – банально? Нет! Если сделать именную надпись с пожеланиями, каждый день такая чашка будет напоминать о вашей любви и заботе.

Фото: eco_meshok

Подарочный набор

В нем есть все: и цветы, которые не завянут, и ваза для этих цветов, и сладости! Там могут быть и другие приятные мелочи – книга, блокнот, косметика, тонкий весенний шарф. Коробку можно собрать самому, опираясь на вкусы вашей мамы.

Фото: azztatyana

Букет со сладостей

Приятный и вкусный подарок. Не бойтесь, мама ругать не будет! Здесь только легкие сладости – зефир и мармелад.

Фото: podarki__podarochki5

Цветы с луковицами

Наши мамы с возрастом все больше тянутся к земле. У большинства есть большая клумба на даче. Вы можете дополнить ее коллекцию тюльпанов, нарциссов или крокусов редкими экземплярами.

Можно купить в горшках или заказать луковицы. Снег уже сошел и вашему подарку скоро найдется самое лучшее место в мамином саду.

Фото: marynly77

Время вместе

Проведите время вместе – сходите в ресторан, в театр, на концерт, отправляйтесь в путешествие т.п.. Не думайте, что в запасе есть годы или десятилетия.

Фото: Pixabay.com

Если вы ищете подарок на 8 марта для девушки и любимой жены, Факты ICTV собрали для вас лучшие идеи.

Фото: Olena Ruban | Dreamstime.com