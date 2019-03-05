PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравления с Масленицей 2019 в открытках

Масленица в 2019 году длится с 4 до 10 марта. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках.

Масляна 2019 привітання

На Масленицу православные христиане целую неделю перед Великим постом, с 4 по 10 марта, гуляют, веселятся, угощают друг друга вкусными блинами.

Сделайте приятное близким и друзьям – поздравьте яркой открыткой из тех, которые мы подобрали для вас.

Читайте: Поздравления с Масленицей в прозе

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Поздравления с Масленицей 2019 в открытках / 8 фотографий

Факты ICTV также собрали лучшие поздравления с Масленицей в стихах.

ФотоPixabayart-shop.com.uawebmandry.com.ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка