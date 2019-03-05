Поздравляю с Масленицей и хочу пожелать, чтобы в жизни все шло, как по маслу, чтобы все холодные обиды и тревоги растаяли, чтобы для твоего сердца открылся новый путь вдохновения, любви, надежды и теплого счастья.

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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мёд, любовь — горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие — жирным, как домашняя сметанка.



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Поздравляю с Масленицей! Пусть все огорчения растают, как снег, а деньги в кошелек капают, словно весенняя капель. Желаю солнца, улыбок, отличного настроения и жить в мире с теми, кто любим и дорог.



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Поздравляю с Масленицей и желаю, чтобы жилось сладко и при этом в достатке, в бурном потоке ветров удачи, с прекрасным настроением, с постоянным вдохновением на творчество и успех. Пусть и сегодня, и всегда на столе будет сытный обед с вкусными блинами, а в душе — праздник с веселыми песнями.

