Масленица ознаменует проводы зимы. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником в прозе.
Масленица в 2019 году проходит с 4 по 10 марта.
Корни праздника уходят во времена Киевской Руси, но уж сильно этот праздник полюбился украинцам, что перекочевал и в православную веру. Масленица передует Великому посту.
Читайте: Масленица 2019: куда пойти в Киеве
Масленица ознаменует проводы зимы и встречу весны. В народе принято с началом Масленицы поздравлять окружающих с началом весны.
Факты ICTV собрали самые оригинальные поздравления с Масленицей в прозе.
*****
Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!
*****
Поздравляю с Масленицей и хочу пожелать, чтобы в жизни все шло, как по маслу, чтобы все холодные обиды и тревоги растаяли, чтобы для твоего сердца открылся новый путь вдохновения, любви, надежды и теплого счастья.
*****
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мёд, любовь — горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие — жирным, как домашняя сметанка.
*****
Поздравляю с Масленицей! Пусть все огорчения растают, как снег, а деньги в кошелек капают, словно весенняя капель. Желаю солнца, улыбок, отличного настроения и жить в мире с теми, кто любим и дорог.
*****
Поздравляю с Масленицей и желаю, чтобы жилось сладко и при этом в достатке, в бурном потоке ветров удачи, с прекрасным настроением, с постоянным вдохновением на творчество и успех. Пусть и сегодня, и всегда на столе будет сытный обед с вкусными блинами, а в душе — праздник с веселыми песнями.
Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях Масленицы.
Фото: Dreamstime.com