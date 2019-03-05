В Украине Масленица длится с 4 до 10 марта, поэтому Факты ICTV подготовили для вас поздравление в стихах.
Масленичная неделя хоть и длится 7 дней, но не всегда мы успеваем поздравить всех лично. Если ваши близкие далеко, то вместо блинов пришлите приятное поздравление в стихах.
Поздравления
С Масленицей всех я поздравляю,
Блины уже испечены давно,
Мы зиму с ними ярко провожаем
Забавами, как в старом кино!
Желаю, чтобы радость в каждом доме
Царила, счастье и тепло неся,
Пусть в масле и в икре круг солнца тонет —
Сегодня без блинов никак нельзя!
***
Пришла к нам Масленица в гости
С прекрасным блинным ароматом.
Свои печали все отбросьте,
Впустите в дом к себе достаток.
Желаю вам добра и мира,
Всех планов скорого свершения,
Чтоб вас судьба от бед хранила
И чтобы было настроение.
И пусть вам Масленица нынче
Подарит счастье и везение,
А вы поджаристый ей блинчик
Преподнесите с уважением.
***
С Масленицей поздравляю,
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.
Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроенье.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр купайтесь.
***
Масленица! Радостные лица!
Праздник не во сне, а наяву.
Будем печь блины и веселиться,
Зиму провожать, встречать весну!
Пусть идет все в жизни, как по маслу,
Солнечными будут наши дни,
Будет много радости и счастья.
Прочь, зима! Весна, скорей приди!
Читайте: Масленица 2019: куда пойти в Киеве
Последний день Масленицы (10 марта) называется Прощеное воскресенье, поэтому все просят прощения друг у друга за зло, которое совершили сознательно или бессознательно. Завершается недельный праздник сжиганием чучела Масленицы, как символ ухода зимы и начала пробуждения земли.
Напомним, Факты ICTV собрали 7 самых аппетитных начинок для блинов, чтобы вы могли со вкусом отмечать Масленицу.