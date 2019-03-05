Для многих мужчин 8 марта – настоящий экзамен. Кто этот праздник обожает, а кто не любит. Но ищут подарки почти все.

Классика жанра, которая передается из поколения в поколение – дарить на 8 марта духи.

Самый простой способ – запомнить, какими духами ваша половинка ранее пользовалась. Такие же и приобрести.

Еще один вариант для подарка – красная помада. Но это для ярких девушек. Беспроигрышный выбор – покупайте сразу подарочный набор. Много косметики никогда не бывает.

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Если же ваша девушка или женщина – автолюбитель, то тогда задача вообще легкая. Идите сразу в автомагазин.

Салон автомобиля непаханое поле для подарков. Это может быть и массажная накидка на сиденье, и оригинальные мелочи.

Существуют множество специальных сайтов, где можно найти все, что душе угодно. Покупаете сертификат, его хорошо оформляют и можно дарить.

Ужин – то, что надо для незабываемых эмоций. И на крыше или на взлетной полосе пока прохладно. А трамвай-кафе в Киеве курсирует каждые выходные.

Чуть ли не самое популярное место среди мужчин перед 8 марта, ювелирные магазины. Правда, здесь без солидной суммы не обойтись. Но оказывается, деньги – это еще не все.

Но можно обойтись в выборе подарка и вообще без денег: это может быть песня или танец.

Поэтому, главное – фантазия. Чтобы найти подход к женским сердцам, одних денег мало.

К слову, подарки на 8 Марта для девушки и жены: варианты и цены.