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Третий день Масленицы – лакомка

Третий день Масленицы – среда – получил название лакомка. В этот день теща приглашала зятя в гости лакомиться самыми лучшими блюдами. При этом основным угощением, конечно же, были блины.

Третий день Масленицы – лакомка

Лакомка была самым разорительным днем Масленицы для семей, в которых было много дочерей. Ведь блины готовили разные и с множеством начинок: с икрой, грибами, орехами, медом, фруктовым припеком.

Несмотря на это, угощения тещи в этот день имели не столько кулинарный, сколько ритуальный характер. Мама жены должна была продемонстрировать зятю свое расположение и угощением, и поведением. За этим следила вся родня, приглашенная на застолье. С участием зятя и тещи также проводили различные игрища и разыгрывали сценки.

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Кроме того, на третий день Масленицы молодые девушки проводили девичьи съезды:  вместе со старшими они облачались в праздничные наряды и разъезжали по деревне на санях. Девушки пели песни, катались с горок и подшучивали над холостыми парнями, а те угощали их блинами и конфетами.

Факты ICTV также собрали 9 самых аппетитных начинок для блинов, чтобы вы могли со вкусом отмечать Масленицу.

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