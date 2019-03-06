Каким будет 6 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 6 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День неблагоприятен для большинства дел. На сегодня не стоит планировать тяжелую работу, принятие важных решений и активное общение. Общий эмоциональный и энергетический уровень может быть довольно низким, что не даст возможности эффективно и конструктивно действовать. В общении и понимании собеседников тоже могут возникать трудности.

Ослабленный Меркурий начинает свое ретроградное движение, и трудности в коммуникациях могут начать затрагивать не только текущие дела, но и различные ситуации из прошлого. Это хорошее время для проработки нерешенных вопросов, связанных с взаимоотношениями, обучением и другими сферами, за которые отвечает Меркурий, но стоит помнить, что для того, чтобы не усугубить ситуацию, нужно быть предельно внимательными и спокойными.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, начало путешествий, финансовые операции.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года для представителей всех знаков зодиака.