В городе Пуэр (Китай) был обнаружен гигантских размеров шершень. Длина его тела составляет более 6 см, а размах крыльев 9,35 см.

В городе Пуэр (Китай) был обнаружен гигантских размеров шершень. Длина его тела составляет более 6 см, а размах крыльев 9,35 см, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что этот шершень является самой крупной особью шершня, который известен в мире.

По словам ученых, размер пчеломатки данного вида может быть еще более большим, но она не была найдена во время экспедиции.

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Шершень был обнаружен случайно.

По данным этномологов, эти шершни – Vespa mandarinia – являются одним из самых опасных насекомых в Азии. Их укус может привести к аллергии, печеночной и почечной недостаточности, а также угрожать жизни человека.

Этот подвид шершней строит гнездо под землей.

К слову, в 2013 году в Китае шершни убили 42 человека.