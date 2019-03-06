Отныне официально и дипломировано можно стать специалистом по марихуане, но для этого нужно ехать в Америку, потому что в местных университетах начали готовить специалистов по вопросам каннабиса.

Американские университеты начинают вводить новую специальность, которая будет готовить специалистов по каннабису. В Мичиганском университете уже добавили новую специальность в перечень учебных программ.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

– Мои товарищи смеются надо мной, мол теперь буду дипломированным знатоком каннабиса, но на самом деле это сложное и серьезное направление в науке, потому что нужно иметь глубокие знания из органической химии, – объясняет студент.

Исследования рынка показывают, что промышленность каннабиса имеет высокую тенденцию к росту. Уже в 2022 году эта отрасль обеспечит 467 тыс. рабочих мест. Это должности в фармакологии и маркетинге, которые будут высокооплачиваемые потому, что они востребованными на рынке.

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Этой весной новую учебную программу запустят и в Северной Дакоте, а университет Колорадо ррасширил специальность к специалистам из марихуаны в социальной, политической, медицинской и экономической сферах. Право и политику марихуаны будут изучать в вузах Огайо.

Профессор Брэндон Кэнфилд из Мичигана отмечает, что в индустрии отслеживается острая нехватка квалифицированных химиков-аналитиков, поэтому студенты этой специальности получат большую перспективу развития в области каннабиса.

Отметим, что только в 7 штатах Америки легализована марихуана, но специалистов по ее выращиванию готовят даже там, где еще не узаконили употребление каннабиса (Коннектикут).

К слову, Ульяна Сапрун заявила, что легализация медицинской марихуаны в Украине нужна, потому что есть украинцы, которые нуждаются в употребление каннабиса.