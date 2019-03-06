В 2019 году Масленицу в Украине будут отмечать с 4 по 10 марта. Факты ICTV собрали самые основные мероприятия, где можно весело провести время и поесть блинов.

Празднование Масленицы начинается за неделю до Великого поста, который начинается за семь недель до Пасхи.

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Факты ICTV собрали лучшие мероприятия, где можно отпраздновать Масленицу.

Масленица в Пирогово

Пирогово, ул. Академика Тронька

9-10 марта, 13.00

Стоимость: для взрослых – 50 грн, для студентов, школьников и пенсионеров – 30 грн, для детей от 7 до 10 лет – 15 грн.

На празднике будут традиционные забавы и фольклорные коллективы, которые смогут воссоздать древний обряд под аккомпанемент праздничных песен.

Масленица в Парке Киевская Русь

село Копачев

9 и 10 марта, 13.30

Стоимость: 250 грн, для пенсионеров и студентов – 100 грн, для детей школьного возраста – 50 грн, для дошкольников – бесплатно

Гости смогут прокатиться верхом на лошадях, пострелять из лука, сыграть в средневековый тир, где вместо дротиков топор.

Также можно будет переодеться в исторические костюмы, полетать на канатном спуске и многое другое.

Масленица на ВДНХ

проспект Академика Глушкова, 1

4-10 марта и 9-10 марта

Вход бесплатный

На празднике будут обустроены специальные фотозоны, а для детей построят соломенные лабиринты.

На входе будет расположена ярмарка, а на центральной площади – огромное чучело зимы.

Каждый день гостей будут развлекать ходулисты, аниматоры в традиционных костюмах и народные коллективы.

Из традиционных забав в этом году на Зажигательной Масленице на ВДНХ будут:

– перетягивание каната;

– бои мешками;

– соревнования по стрельбе в тире;

– шествие на ходулях;

– мастер-классы по ковке счастливых подков.

9 и 10 марта гости смогут услышать таких исполнителей, как Ирину Федишин, Alyosha, Солоха, группу Пающие Трусы и многих других.

Масленица в Феофании​

Парк Феофания, ул. Академика Лебедева, 37,

9-10 марта, 13.00

Стоимость: 30 грн

Гостей парка ждут веселые развлечения, бои на мешках, перетягивание каната, народные аттракционы, концерт под открытым небом с участием фольклорных коллективов, а также хороводы и танцы вокруг праздничного костра.

Дети смогут принять участие в анимационной программе со сказочными героями и посетить творческие мастер-классы.

Масленица в Мамаевой Слободе

ул. Михаила Донца, 2

9-10 марта, 12.00

Стоимость: 120 грн

В этом году фестиваль пройдет под лозунгом “Украинские вареники против русских блинов”.

Здесь гостей будут угощать варениками с творогом и это будет главным блюдом Масленицы.

По словам организаторов, праздник пройдет также, как его отмечали наши предки в 1850 году.

Ранее Факты ICTV писали о том, как пережить Масленицу без последствий для фигуры.