В 2019 году Масленицу в Украине будут отмечать с 4 по 10 марта. Факты ICTV собрали самые основные мероприятия, где можно весело провести время и поесть блинов.
Празднование Масленицы начинается за неделю до Великого поста, который начинается за семь недель до Пасхи.
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Факты ICTV собрали лучшие мероприятия, где можно отпраздновать Масленицу.
Масленица в Пирогово
Пирогово, ул. Академика Тронька
9-10 марта, 13.00
Стоимость: для взрослых – 50 грн, для студентов, школьников и пенсионеров – 30 грн, для детей от 7 до 10 лет – 15 грн.
На празднике будут традиционные забавы и фольклорные коллективы, которые смогут воссоздать древний обряд под аккомпанемент праздничных песен.
Масленица в Парке Киевская Русь
село Копачев
9 и 10 марта, 13.30
Стоимость: 250 грн, для пенсионеров и студентов – 100 грн, для детей школьного возраста – 50 грн, для дошкольников – бесплатно
Гости смогут прокатиться верхом на лошадях, пострелять из лука, сыграть в средневековый тир, где вместо дротиков топор.
Также можно будет переодеться в исторические костюмы, полетать на канатном спуске и многое другое.
Масленица на ВДНХ
проспект Академика Глушкова, 1
4-10 марта и 9-10 марта
Вход бесплатный
На празднике будут обустроены специальные фотозоны, а для детей построят соломенные лабиринты.
На входе будет расположена ярмарка, а на центральной площади – огромное чучело зимы.
Каждый день гостей будут развлекать ходулисты, аниматоры в традиционных костюмах и народные коллективы.
Из традиционных забав в этом году на Зажигательной Масленице на ВДНХ будут:
– перетягивание каната;
– бои мешками;
– соревнования по стрельбе в тире;
– шествие на ходулях;
– мастер-классы по ковке счастливых подков.
9 и 10 марта гости смогут услышать таких исполнителей, как Ирину Федишин, Alyosha, Солоха, группу Пающие Трусы и многих других.
Масленица в Феофании
Парк Феофания, ул. Академика Лебедева, 37,
9-10 марта, 13.00
Стоимость: 30 грн
Гостей парка ждут веселые развлечения, бои на мешках, перетягивание каната, народные аттракционы, концерт под открытым небом с участием фольклорных коллективов, а также хороводы и танцы вокруг праздничного костра.
Дети смогут принять участие в анимационной программе со сказочными героями и посетить творческие мастер-классы.
Масленица в Мамаевой Слободе
ул. Михаила Донца, 2
9-10 марта, 12.00
Стоимость: 120 грн
В этом году фестиваль пройдет под лозунгом “Украинские вареники против русских блинов”.
Здесь гостей будут угощать варениками с творогом и это будет главным блюдом Масленицы.
По словам организаторов, праздник пройдет также, как его отмечали наши предки в 1850 году.
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