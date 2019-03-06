Из-за испытаний новой космической ракеты Dragon-2 потребность в российских ракетах может исчезнуть.

Успешные испытания космической ракеты Dragon-2 компании SpaceX, основанной Илоном Маском, могут привести к тому, что для полетов в космос больше не будут использовать российские ракеты, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті на ICTV.

Сейчас новый космический корабль находится на стадии тестовых полетов, а потом придется испытать спасательную систему.

Если во время испытаний не возникнет проблем, то SpaceX должна впервые отправить людей в космос уже в конце 2019 года.

Это приведет к тому, что США откажутся от использования российских ракет, а после них сделать выбор в пользу Dragon-2 могут и другие страны.

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К слову, 2 марта компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.