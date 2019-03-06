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Погода в Украине на сегодня, 6 марта (КАРТА)

По всей территории Украины будет облачно с прояснениями.

Погода в Украине на сегодня, 6 марта (КАРТА)

Прогноз погоды на сегодня, 6 марта, публикует Укргидрометцентр.

В южных, восточных и центральных областях Украины облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до 7°…13° днем, 1° … 3° ночью.

На западе и севере страны также ясно, температура – 6°…9° днем, 3°…- 1° ночью.

Читайте: Зима не отступит! Прогноз погоды на март

К слову, 8 марта ожидается относительно теплая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

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