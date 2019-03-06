Свой вклад в мировой рейтинг самых дурацких подарков на 8 Марта вносят мужчины всех национальностей.

8 Марта, как известно, праздник интернациональный. И свой вклад в мировой рейтинг самых дурацких подарков на 8 Марта вносят мужчины всех национальностей.

Хотите узнать, насколько глубока, широка и многообразна фантазия мужчин? Пожалуйста!

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В многочисленных исследованиях самых разных агентств – масса удивительных, потрясающих, незабываемо-дурацких подарков на 8 Марта. В анналах истории можно найти такие перлы, как спасательный круг для полной женщины.

Вот это сюрприз на 8 Марта, правда?! Открываешь утром глаза, а на тумбочке – спасательный круг диаметром полтора метра… И так хочется любить своего мужчину, так хочется!

Образчики мира ползучих – змеи, ящерицы, а также пауки и пр., с точки зрения 99,9 % женщин – нечисть. Но среди нас, нормальных и адекватных, все-таки есть небольшой процент мужчин, которые уверены, что вся эта “нечисть” — прекрасный подарок на 8 Марта. Дурацкий это подарок на 8 Марта! Или нет, мужчины?

Ну, тут смотря какую цель вы перед собой ставите: если до смерти испугать любимую – это одно, избавиться от нее раз и навсегда – почти то же. Удивить своей оригинальностью – третье. Но дарить это с надеждой, что “понравится”…

И тем ни менее такое случается. Спиннинги, гантели и новая дрель – это вообще скучная проза в возвышенной поэзии мужских подарков. Это дарится регулярно и как класс дурацких подарков на 8 Марта неистребимо. Ну что тут скажешь! Но давайте спустимся на землю и поговорим о нечаянных ошибках нормальных мужчин.

Плюшевое сердце. Большое, красное, мягкое. Подарок нельзя будет назвать дурацким только в том случае, если к этому плюшевому сердцу не будет приколота коробочка с обручальным кольцом (то есть предложение руки и сердца) или сережки (колечко, подвеска) если не с бриллиантом, то близко к этому.

То есть плюшевое сердце допустимо только в виде “носителя”. Иначе… В зависимости от темперамента вашей дамы сердца. Мягкие игрушки. Только в том случае, если девушка – фанатка этого. Всем остальным собачки и плюшевые мишки нужны как прошлогодний снег.

Бюстгальтер с нешуточным пуш-апом или трусики, утягивающие так, что дышать уже невозможно. Да даже если у вашей девушки в шкафу только такое белье и водится, не вашего ума это дело! Покупаешь сама – так и надо, дарит мужчина – на что намекает?!

Веник, корзина для грязного белья, пылесос и новая швабра — с этим лучше сразу к своей маме, парни! Она оценит, она поймет. Любимая женщина – нет. Даже новая хлебопечка (комбайн, мультиварка и пр.) – лучше или предварительно согласовать или сорок восьмым чувством безошибочно угадать. А вы уверены, что это сорок восьмое чувство у вас “включено”?

Искусственные цветы даже самого высокого качества – приберегите для того печального дня, когда дама вашего сердца в возрасте около ста лет тихо и мирно отойдет в мир иной. Искусственные цветы неотличимы от живых, но не вянут? И во всех приличных домах таких – вазы и корзины? Ну да, ну да… Не дарите девушкам неживые цветы!

Лучший мой подарочек – это я! Это еще одна фишка пусть и не очень многочисленной, но все-таки существующей в пределах нашей Солнечной системы части мужского населения.

Побрившись ради такого случая, расставшись (о, чудо!) со своими носками и даже (внимание — акт героизма!) воспользовавшись освежителем дыхания после вчерашнего, мужчины с утра пораньше вырисовываются в дверном проеме, предлагая себя жене в качестве подарка на 8 Марта не хуже девушки с Окружной. Иногда даже в трусиках с хоботком. Охо-хо, мальчишечки…

Хотите совет про лучший подарок своей женщине на 8 Марта? Все очень просто: нужно просто спросить. Это способ номер один. Не те еще отношения? Спросите у ее мамы. Опять не то? Ну, тогда вам прямо в ювелирный — не ошибетесь!

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