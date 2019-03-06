Прийти, поговорить и подстричься. Количество парикмахерских исключительно для мужчин в украинских городах заметно возрастает. Это и неудивительно – бородачей и усачей на улицах стало значительно больше.
Но можно ли ускорить рост волос? Оказывается, медицина сегодня способна этому помочь – можно пересаживать волосы. Но стилисты с этим спешить не советуют.
Похожая проблема была и у известного сегодня в Украине бородача – певца Дзидзьо.
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Некоторые социологи считают, что бородачей и усачей люди в основном воспринимают как надежных и убедительных мужчин.
Психоаналитик Елена Слободянюк считает, что мужчины начали активно отращивать растительность на лице подсознательно – в знак протеста. Женщины заняли позиции на работе и в обществе наравне с мужчинами.
Впрочем, бороды и усы имели популярность в Украине еще в древние времена, когда женщины почти всегда были на втором плане.
Борода греет, а еще прикрывает дефекты на лице, если они есть. Стилист Сергей Боженко советует не бриться тем, у кого чувствительная кожа.
К слову, как борода влияет на карьеру мужчины.