Прийти, поговорить и подстричься. Количество парикмахерских исключительно для мужчин в украинских городах заметно возрастает. Это и неудивительно – бородачей и усачей на улицах стало значительно больше.

Но можно ли ускорить рост волос? Оказывается, медицина сегодня способна этому помочь – можно пересаживать волосы. Но стилисты с этим спешить не советуют.

Похожая проблема была и у известного сегодня в Украине бородача – певца Дзидзьо.

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Некоторые социологи считают, что бородачей и усачей люди в основном воспринимают как надежных и убедительных мужчин.

Психоаналитик Елена Слободянюк считает, что мужчины начали активно отращивать растительность на лице подсознательно – в знак протеста. Женщины заняли позиции на работе и в обществе наравне с мужчинами.

Впрочем, бороды и усы имели популярность в Украине еще в древние времена, когда женщины почти всегда были на втором плане.

Борода греет, а еще прикрывает дефекты на лице, если они есть. Стилист Сергей Боженко советует не бриться тем, у кого чувствительная кожа.

К слову, как борода влияет на карьеру мужчины.