С началом весны и приближением 8 Марта в воздухе витает вдохновение. Факты ICTV собрали самые интересные и креативные идеи хенд-мейд подарков, которые однозначно порадуют ваших мам, бабушек, коллег и любимых половинок.

Чтобы подготовить подарок своими руками, стоит лишь пойти на риск, включить фантазию и потратить немного времени и усидчивости. И, возможно, у вас получится настоящий шедевр, который будет радовать милых женщин не один день, месяц и даже год.

Подарки для любимых сладкоежек

Виновницы торжества любят сладкое? Остановите свой выбор на букете из конфет. Мало того, что такой подарок съедобный, так еще и красивый. Конфеты можно съесть незаметно, а яркий букет из бумаги будет греть душу воспоминаниями. Кроме того, сладкий сюрприз – достаточно бюджетный вариант.

Чтобы сделать сладкий букет вам понадобятся:

конфеты;

гофрированная бумага;

проволока;

бумажная ленточка;

нитки;

ножницы;

скотч.

Если есть клеевой термо-пистолет, то можно использовать его.

Далее наклеиваем конфетки-цветы на проволоку не прокалывая. Из гофрированной бумаги формируем лепестки, фиксируем ниткой. Обрезаем остатки бумаги у основания цветов. Обматываем стебель-проволоку зеленой ленточкой.

Формируем из зеленой гофрированной бумаги листья и крепим.

Можно украсить цветы бусинками или использовать бисер. Это будут импровизированные капельки росы и украшение.

Формируем букет и заворачиваем его в бумагу контрастного цвета.

Поделка к 8 Марта и оригинальный подарок, сделанный своими руками, готов.

Эксклюзивные бусы для модниц из ткани

Изготовить бусы своими руками из ткани очень просто. Такой сюрприз не только “придется ко двору”, но и будет уникальным. И вы точно не станете прятаться от подруг в уборной, судорожно снимая одинаковые украшения, купленные в магазине.

Бусы можно изготовить буквально из любой ткани, которая будет подходить к вашему наряду. В качестве оформления можно выбрать те бусы, которые вы давно не носите, используя только бусинки. Также можно собрать бусы из контрастных кусочков ткани, включая элементы кожи, деревянных бусин, камушков.

Вырезаем из ткани кружочки одинакового или, наоборот, разного диаметра. Далее вам понадобятся нитки того же цвета, что и ткань, а также небольшие кусочки синтепона, которые можно вложить внутрь каждого кружочка, для придания ему большего объема.

Каждый кружочек нужно прошить наметочным швом по диаметру, отступая примерно один сантиметр от края.

После этого стяните края ниткой и аккуратно, с помощью иглы заправьте края ткани внутрь.

Далее вам нужно прошить полученную бусину так, чтобы придать ей желаемую форму.

Подготовив достаточное количество бусин, приступайте к их сборке. Собирать удобнее всего на тонкую резинку, что позволит с легкостью надевать такое украшение.

Шкатулка с цветами к 8 Марта

Уникальная универсальная шкатулочка подойдет для женщин любого возраста, а цветы дополнят сувенир, который потом можно будет использовать в качестве сейфа для украшений.

Для будущего изделия подготовим:

основу для работы в виде цилиндра с открытыми отверстиями с двух сторон;

толстые нити или ленты для декоративного оформления основы и катушечные нити для пришивания деталей;

2 круга из толстого фетра подходящего цвета по размеру отверстий в цилиндре;

толстый шнур или тесьма;

декоративные цветы и листья из ткани, нитей и лент по выбору, а также бусины.

Инструменты для работы: ножницы, иглы для вышивки и достаточно острым концом, шприц с клеем на водорастворимой основе.

Теперь берем пустую бобину, обматываем нечетным количеством витков из нити. Каждый виток лучше закрепить клеем. Далее вденем в иглу ленту или другого цвета нить. Закрепим конец нити или ленты на основе и начнем выполнять переплетение как в ткачестве.

Теперь к основе пришьем донышко из фетра и приклеим декоративные шнуры. Декорируем крышку шкатулки (цветы, бусы, бисер). Саму крышку пришить к шкатулке 3-4 стежками к долевым нитям и декоративному шнуру. Также пришиваем и дно, но тщательнее, и уже без декораций. Вот и шкатулка готова. Если она вышла глубокой – внутрь поместите живые цветы в капсуле. Получится 2 подарка в одном.

Светильники – подсвечники для романтиков

Из простейшего пластикового горшка для цветов можно сделать уникальный подсвечник в подарок маме или жене к 8 марта. Как это делается? Очень просто!

Для одного подсвечника вам понадобиться: горшок (с тарелочкой-подставкой), железные прутья разного диаметра и огонь. С помощью железных прутьев, раскаленных на огне докрасна – прокалываем дырочки в горшке (художественная асимметрия для такого дела – то, что нужно).

Лицевую сторону помечаем, сделав сердечко в центре боковой стенки. А дальше – зажигаем на тарелочке-поддоне свечку, накрываем торшером и наслаждаемся подарком, который так быстро и красиво получился!

Сумочка в технике мокрого валяния

Такое изделие как сумочка можно сделать для подруги. А мамочка может порадовать дочку.

Материалы и инструменты:

ножницы;

нитки;

шерсть для валяния;

пупырчатая пленка;

мыльный раствор (детское мыло растворить в теплой воде);

игла большая швейная, игла для валяния №38

губка поролоновая.

На пупырчатую пленку выкладываем шерсть тонкими прядями, выкладываем прямоугольник-любой, все зависит от размера сумочки.

Брызгаем мыльный раствор, накрываем пупырчатой пленкой и валяем. Загнем края. И снова продолжаем валять.

Заканчиваем валяние и промываем заготовку водой. Даем высохнуть. Обметаем будущую сумочку зеленой нитью, сшиваем края.

Из ниток сплетем косичку, пришиваем к сумочке.

А теперь украсим сумочку! Выложим веточку мимозы из шерсти и приваляем иглой №38. Сумочка готова.

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Милые серьги в технике ганутель

Такое сказочный подарок к 8 Марта как серьги порадует любую девочку, девушку и женщину. Ведь сережек много не бывает. А особенно – ручной работы.

Материалы и инструменты:

проволока (1мм);

мулине;

ножницы;

бусинки;

линейка;

крючок вязальный;

швензы для сережек.

Плотно накручиваем проволоку на крючок. Делаем пружинку длиной 6 см. Растягиваем пружину до 12 см. Вставляем в пружину проволоку немного длиннее ее и скручиваем концы. Придаем нужную форму будущей сережке. У основания лепестка завязываем мулине и начинаем укладывать нить крест на – крест. Получается чудная капелька.

Отрезаем концы лишней проволоки и нити. Аккуратно прикрепляем бусинку и швензу с помощью нити. Делаем вторую сережку.

Декоративные свечки своими руками

Быстрый способ сделать свечку ручной работы — свечка-мандаринка.

Очищаете мандарин аккуратно, чтобы сохранить емкость для свечи, крепите фитиль и заливаете в свечу парафин. Вот и получилась приятная и милая безделушка.

Декоративная бутылка с цветами к 8 марта

Яркие бутылочки, наполненные цветами, сухими крупами, фруктами, цветным песком, бисером и другими компонентами послужат прекрасным декором и будут красиво смотреться на полке.

Вам понадобится:

прозрачная бутыль оригинальной формы;

в качестве наполнителя подойдут свежие розы или их лепестки, лилии, георгины и другие цветы;

вода;

глицерин.

Процесс изготовления:

Бутылку следует хорошо помыть и простерилизовать. Необходимо разбавить глицерин горячей водой в соотношении 1 : 2.

Выбранный цветок помещается в банку или стакан, заливается глицериновым раствором и затем композиция убирается в темное прохладное место.

После того как лепестки полностью пропитались их можно будет аккуратно сложить в бутон. Таким образом, цветок беспрепятственно пролезет через тонкое горлышко и потом легко получится его расправить с помощью палочки или спицы.

Остается лишь герметично запечатать горлышко парафином и украсить его ленточкой или лоскутом ткани и шпагатом.

Текстильные подарки

Такие подарки, как правило, делаются для использования в бытовых целях. Это могут быть прихватки, полотенца, салфетки, фартуки, сделанные и украшенные своими руками. Текстильный бытовой хэнд-мэйд принято дарить близким родственницам зрелого возраста — мамам, бабушкам, тетям.

Подарки для коллег своими руками

Готовите подарки к 8 марта для сотрудниц? Предлагаем модернизировать покупную канцелярию, которой в офисе никогда мало не бывает.

Календари и ежедневники можно оформить фотографиями домашних любимцев или друзей ваших коллег, снимками стран, в которых они мечтают побывать. А всевозможные подставки и стаканчики для мелочей переделать в их любимой цветовой гамме.

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