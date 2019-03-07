В 2019 Масленица заканчивается в воскресенье, 10 марта.

Масленица 2019, которая длится с 4 марта, закончится 10 марта.

Последний день Масленицы называют проводами или прощенным днем.

Именно в воскресенье накануне Великого поста следует извиниться перед всеми, кого вы за прошлый год могли обидеть. Обязательно нужно идти в церковь, чтобы покаяться в грехах и попросить благословения у высших сил. После этого можно начать поститься с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху.

Читайте: Масленица 2019: традиции и история праздника

Кроме того, в прощенный день ездят с подарками к родным. Прощение между родными и знакомыми происходит вечером. При этом говорят такие слова: Прости меня, пожалуйста, если в чем виноват перед тобой. Другой отвечает: Бог тебя простит.

В воскресенье на столе обязательно должны быть вареники с творогом и яичница.

В этот день также люди собираются на главной площади и торжественно сжигают чучело. Его изготавливают в виде смешной и в то же время страшной куклы, которая олицетворяет собой Масленицу. Этот ритуал означает прощание с надоевшей зимой до следующего года.

Ранее Факты ICTV писали о том, куда пойти на Масленицу в Киеве.