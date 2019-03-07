Не смотря на то, что на улице только первый месяц весны и еще не совсем тепло, душа просится в путешествие. Факты ICTV собрали для вас топ-5 городов и стран, куда можно отправиться в марте и получить море впечатлений, да и просто отдохнуть.

От украинских городов до жемчужин Европы – Факты ICTV собрали для вас топ-5 городов, где можно отлично провести уик-енд в марте. Пакуем чемоданы!

Драгобрат

Попрощаться с зимой можно на самом высокогорном лыжном курорте Драгобрат. Он находится на высоте 1300–1700 метров над уровнем моря!

Такой отдых подойдет тем, кто влюблен в горы, да еще и любит лыжи или сноуборд. Тем более, что снег здесь может быть до мая.

Добраться до Драгобрата без пересадок не получится, сначала вы доезжаете на поезде (от 200 грн до 1800 грн в зависимости от типа вагонов) до Ивано-Франковска, а там уже пересаживаетесь на автобус.

В Драгобрате стоимость номеров в отеле стартует от 700 гривен за сутки.

Одесса

Да, в марте в море еще не поплаваешь, но Одесса колоритный город даже в несезон. Погулять по улочкам города, пустынным пляжам и посмотреть на еще холодное волнующее море.

Если решитесь, есть готовое предложение – тур в Одессу с экскурсиями по городу, отдыхом у весеннего моря и мероприятиями к 8 марта. Цены на одного человека стартуют от 3000 гривен без учета проезда.

Поезд Киев – Одесса обойдется вам в 180-700 грн в зависимости от класса.

Ирландия

В эти весенние дни можно отправится куда-нибудь в Европу, например, в Дублин (Ирландию). И приехать сюда лучше на традиционный ирландский праздник День святого Патрика, который отмечают 17 марта.

Зеленый праздник полюбили по всему миру и отмечают его с удовольствием. Поэтому отправляйтесь на родину праздника, чтобы почувствовать весь колорит.

Перелет из Киева в Дублин обойдется вам минимум 3 тысячи гривен в одну сторону.

Проживание. В Дублине можно снять номер на двоих за 1,5 тысячи гривен в сутки. Хостел можно снять и за 600-700 грн в сутки за человека.

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Марокко

В марте в Марокко еще не начался пляжный сезон, зато можно без зноя и туристических толп погулять по синим улицам Шавена, влюбиться в средневековую архитектуру.

Можно на внедорожнике или верблюде направиться прямиком в пустыню Сахара и увидеть, как весной из дюн пробиваются травы и цветы.

Проживание, к примеру, в отеле Касабланка обойдется вам в 700 гривен за сутки и выше, в Марракеше – от 1000 гривен.

Испания

В Испании в марте теплее всего в Андалусии и Валенсии. Зонтик вам может и пригодится, но скорее всего он проваляется в чемодане, так как здесь в основном будет солнечно, как летом.

В Малаге загляните в музей Пикассо и измерьте глубину винных бочек, в Валенсии засмотритесь на чашу Грааля. К тому же в Испании в начале весны стартует сезон боя быков, не пропустите это, загляните на корриду.

Проживание в отелях Валенсии обойдется минимум в 1000 гривен за сутки, в Малаге – от 700 гривен за сутки.

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К слову, Факты ICTV писали про топ-16 самых жарких стран мира.