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Тысяча молний за 5 минут! В небе над Калифорнией наблюдали редкое явление

На юге американского штата Калифорнии наблюдали очень редкое явление – рекордное количество молний осветило небо.

Тысяча молний за 5 минут! В небе над Калифорнией наблюдали редкое явление

Только за пять минут на небе сверкнуло 1,5 тысяч молний. Именно столько зафиксировали метеорологи.

Об этом сообщает Inside Edition.

Такое явление в этой части США – редкое, ученые назвали его “молниеносным штормом”. Многие жители повыходили их своих домов, чтобы заснять это уникальное зрелище.

Из-за непогоды в аэропорт Лос-Анджелеса вынуждены были вернуться самолеты. Многие дома остались без света.

Читайте: Редкое природное явление: в США в реке образовалась вращающаяся льдина

К слову, в небе над Лос-Анджелесом в пассажирский лайнер авиакомпании JetBlue попала молния.

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