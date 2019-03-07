На юге американского штата Калифорнии наблюдали очень редкое явление – рекордное количество молний осветило небо.

Только за пять минут на небе сверкнуло 1,5 тысяч молний. Именно столько зафиксировали метеорологи.

Об этом сообщает Inside Edition.

Такое явление в этой части США – редкое, ученые назвали его “молниеносным штормом”. Многие жители повыходили их своих домов, чтобы заснять это уникальное зрелище.

Из-за непогоды в аэропорт Лос-Анджелеса вынуждены были вернуться самолеты. Многие дома остались без света.

Читайте: Редкое природное явление: в США в реке образовалась вращающаяся льдина

К слову, в небе над Лос-Анджелесом в пассажирский лайнер авиакомпании JetBlue попала молния.