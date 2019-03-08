Если вы уже определились с подарками для своих дорогих женщин, то теперь осталось выбрать настоящий красивый букет. Почему-то все считают, что на 8 Марта нужно дарить или тюльпаны, или мимозы, или розы.
Какие букеты можно подарить близким и знакомым на 8 марта:
- Девушке лучше всего подойдут лаванда, орхидея, красная роза или ландыши.
- Маме подойдет букет с гвоздиками, ноготками, тюльпанами.
- Жена оценит букет из роз, гербер, астр или колокольчиков. Лучше всего преподнести цветы с самого утра 8 марта.
- Порадуют вашу коллегу белый жасмин, лютик, клевер или магнолия.
- Бабушкам нужно дарить желтые тюльпаны, белые розы или фиалки.
- Желтые розы, маргаритки или лотос подойдут в качестве подарка сестре или свекрови.
Необязательно дарить девушкам на 8 марта букеты срезанных цветов, отличной их заменой могут стать цветы в горшках. Они не только послужит приятным дополнением к интерьеру, но и сохранит в себе самые теплые чувства дарителя, которые не завянут после того как праздник закончится.
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Какие можно подарить цветы в горшке на 8 марта:
- Крокусы
В продаже найдутся крокусы различных расцветок. Нет такой женщины, которой бы не понравились первые предвестники весны на своем подоконнике.
- Тюльпаны
Эти традиционные цветы, которые долгие годы радовали не одно поколение женщин, а в горшке и после праздника они еще долгое время будут приносить радость и эстетическое удовольствие.
- Розы
Дарить розы в праздник — традиция. Они подойдут и молодому, и пожилому человеку, и жене, и матери, и даже дочке. Розы как неотъемлемый атрибут праздника “кричат” о любви и новых впечатлениях. Розам подойдет больше домашняя обстановка, нежели трудовые офисные будни.
- Фиалки
Это милое растение — достаточно бюджетный и совершенно неприхотливый вариант. Такой подарок подойдет абсолютно любой женщине — от самой юной девушки до милой бабушки. Фиалка считается уютным цветком, поэтому живет в домашнем помещении чаще, чем в офисах.
- Орхидеи
Такие цветы несколько дороже перечисленных, зато по красоте и яркости им нет равных. Их любят дарить как для офисов, так и для дома. Выбор цветов этого вида огромен: орхидеи фаленопсисы, орхидеи каттлеи, орхидеи целогины и множество других.
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