Если вы уже определились с подарками для своих дорогих женщин, то теперь осталось выбрать настоящий красивый букет. Почему-то все считают, что на 8 Марта нужно дарить или тюльпаны, или мимозы, или розы.

Какие букеты можно подарить близким и знакомым на 8 марта:

Девушке лучше всего подойдут лаванда, орхидея, красная роза или ландыши.

лучше всего подойдут лаванда, орхидея, красная роза или ландыши. Маме подойдет букет с гвоздиками, ноготками, тюльпанами.

подойдет букет с гвоздиками, ноготками, тюльпанами. Жена оценит букет из роз, гербер, астр или колокольчиков. Лучше всего преподнести цветы с самого утра 8 марта.

оценит букет из роз, гербер, астр или колокольчиков. Лучше всего преподнести цветы с самого утра 8 марта. Порадуют вашу коллегу белый жасмин, лютик, клевер или магнолия.

белый жасмин, лютик, клевер или магнолия. Бабушкам нужно дарить желтые тюльпаны, белые розы или фиалки.

нужно дарить желтые тюльпаны, белые розы или фиалки. Желтые розы, маргаритки или лотос подойдут в качестве подарка сестре или свекрови.

Необязательно дарить девушкам на 8 марта букеты срезанных цветов, отличной их заменой могут стать цветы в горшках. Они не только послужит приятным дополнением к интерьеру, но и сохранит в себе самые теплые чувства дарителя, которые не завянут после того как праздник закончится.

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Какие можно подарить цветы в горшке на 8 марта:

Крокусы

В продаже найдутся крокусы различных расцветок. Нет такой женщины, которой бы не понравились первые предвестники весны на своем подоконнике.

Тюльпаны

Эти традиционные цветы, которые долгие годы радовали не одно поколение женщин, а в горшке и после праздника они еще долгое время будут приносить радость и эстетическое удовольствие.

Розы

Дарить розы в праздник — традиция. Они подойдут и молодому, и пожилому человеку, и жене, и матери, и даже дочке. Розы как неотъемлемый атрибут праздника “кричат” о любви и новых впечатлениях. Розам подойдет больше домашняя обстановка, нежели трудовые офисные будни.

Фиалки

Это милое растение — достаточно бюджетный и совершенно неприхотливый вариант. Такой подарок подойдет абсолютно любой женщине — от самой юной девушки до милой бабушки. Фиалка считается уютным цветком, поэтому живет в домашнем помещении чаще, чем в офисах.

Орхидеи

Такие цветы несколько дороже перечисленных, зато по красоте и яркости им нет равных. Их любят дарить как для офисов, так и для дома. Выбор цветов этого вида огромен: орхидеи фаленопсисы, орхидеи каттлеи, орхидеи целогины и множество других.

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