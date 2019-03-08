Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления в стихах, которые вы можете адресовать прекрасной половине человечества в праздник 8 Марта.

8 Марта в мире празднуют Международный день женщин, поэтому предлагаем поздравления в стихах, которые приятно удивят вашего адресата. Стихи – это всегда эхо романтики и нежности, поэтому порадуйте своих коллег, родных или любимых – они стоят этого.

Поздравления в стихах

Моя милая, добрая, нежная,

В этот ласковый мартовский день

И зима растаяла снежная

От улыбки задорной твоей.

Ты – мое ясноглазое счастье,

В моих мыслях, мечтах – только ты.

Улыбайся, родная, мне чаще,

И цвети, как весною цветы.

***

Что пожелать тебе Восьмого марта,

Ведь сказаны все добрые слова?

Наверно, пожелаю совершенства,

Ведь на Земле такая ты одна!

Никто с тобою в мире не сравнится:

Ни красотой, ни щедростью души!

Ты — женский идеал, я это знаю,

И помыслы твои все хороши!

***

Милые, добрые, нежные дамы:

Бабушки, тёти, любимые мамы!

С праздником вас от души поздравляем,

Только счастливыми быть вам желаем!

Всегда улыбаться и нежными быть,

Себя, дорогих, вам желаем любить,

Огромных букетов всегда вам, родные,

Вы — просто блаженство, лучи золотые!

Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,

Вы — свет, теплота удивительных слов,

Вы — праздник весенний, вы — радости дни,

Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!

***

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!

***

Порой мужчины забывают

О праздниках, ведь жизнь их кружит.

Зато они уж точно знают:

День Женский — он, конечно, нужен.

Родные наши и не очень,

А также все-все-все подруги,

Вы идеальны, это точно!

Опять мы вам целуем руки!

Когда весна в окно стучится,

а на пороге уже март,

Разбейте лед, пусть всё случится,

Умножьте чувства на азарт!

***

Международный женский день

Опять стучится в наши двери,

Хочу поздравить вас теперь

И пожелать любви, доверия.

Пусть солнышко согреет вас,

И в сердце чтоб вошла весна,

И каждый жизненный ваш час

Лишь радовать она могла.

Уюта, счастья, доброты,

Улыбок, смеха и всего,

Чего давно хотите вы,

Пускай все будет хорошо!

Сказать несколько важных слов и выразить свою любовь – совсем не сложно. Дарите людям улыбку и чаще говорите люблю. Также мы подготовили поздравления с 8 марта в открытках.

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Ранее Факты ICTV подготовили для список лучших мероприятий на 8 марта.