Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления в стихах, которые вы можете адресовать прекрасной половине человечества в праздник 8 Марта.
8 Марта в мире празднуют Международный день женщин, поэтому предлагаем поздравления в стихах, которые приятно удивят вашего адресата. Стихи – это всегда эхо романтики и нежности, поэтому порадуйте своих коллег, родных или любимых – они стоят этого.
Поздравления в стихах
Моя милая, добрая, нежная,
В этот ласковый мартовский день
И зима растаяла снежная
От улыбки задорной твоей.
Ты – мое ясноглазое счастье,
В моих мыслях, мечтах – только ты.
Улыбайся, родная, мне чаще,
И цвети, как весною цветы.
***
Что пожелать тебе Восьмого марта,
Ведь сказаны все добрые слова?
Наверно, пожелаю совершенства,
Ведь на Земле такая ты одна!
Никто с тобою в мире не сравнится:
Ни красотой, ни щедростью души!
Ты — женский идеал, я это знаю,
И помыслы твои все хороши!
***
Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы — просто блаженство, лучи золотые!
Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,
Вы — свет, теплота удивительных слов,
Вы — праздник весенний, вы — радости дни,
Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!
***
В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
***
Порой мужчины забывают
О праздниках, ведь жизнь их кружит.
Зато они уж точно знают:
День Женский — он, конечно, нужен.
Родные наши и не очень,
А также все-все-все подруги,
Вы идеальны, это точно!
Опять мы вам целуем руки!
Когда весна в окно стучится,
а на пороге уже март,
Разбейте лед, пусть всё случится,
Умножьте чувства на азарт!
***
Международный женский день
Опять стучится в наши двери,
Хочу поздравить вас теперь
И пожелать любви, доверия.
Пусть солнышко согреет вас,
И в сердце чтоб вошла весна,
И каждый жизненный ваш час
Лишь радовать она могла.
Уюта, счастья, доброты,
Улыбок, смеха и всего,
Чего давно хотите вы,
Пускай все будет хорошо!
Сказать несколько важных слов и выразить свою любовь – совсем не сложно. Дарите людям улыбку и чаще говорите люблю. Также мы подготовили поздравления с 8 марта в открытках.
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