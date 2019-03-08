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Поздравления звезд с 8 Марта

Поздравления с праздником весны сегодня получают все женщины. Как звезды поздравляли всех с 8 Марта – читайте в материале Фактов ICTV.

Поздравления звезд с 8 Марта

Украинские звезды в соцсетях радуются празднику нежности и весны и поздравляют всех с 8 Марта.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления известных украинцев.

С 8 Марта всех женщин поздравляли главные сердцееды украинской эстрады Олег Винник и Виталий Козловский.

С юмором к поздравлениям в этот день решили подойти телеведущие Александр Педан и Слава Соломка.

А вот актриса Дизель Шоу Виктория Булитко и телеведущая Леся Никитюк в своих поздравлениях решили пожалеть мужчин, которые останутся после праздника с пустыми кошельками.

Нежными образами и словами поразили певица Тина Кароль и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

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Поздравления звезд с 8 Марта / 14 фотографий

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Ранее Факты ICTV публиковали поздравления с 8 Марта в стихах.

Фото: Юлия Санина

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