Шестой день Масленицы – субботу – называют золовкиными посиделками. Этот день всегда был женским – молодые невестки приглашали к себе в гости золовок – сестер мужа.

Масленица 2019, которая длится с 4 марта, закончится 10 марта.

Если золовка была не замужем, то на веселье невестка приглашала своих незамужних подруг. А если сестры мужа были замужем, то и подруг звали только замужних. При этом каждой из золовок невестка должна была приготовить подарок.

Шестой день Масленицы считали своеобразными смотринами молодой жены. Оценивали ее угощения, общение и даже взгляд на своего молодого мужа. Кульминацией смотрин был ритуал прилюдного целования.

Читайте: Масленица 2019: традиции и история праздника

Как и в другие дни Масленицы, в субботу люди вовсю веселились, устраивали кулачные бои и катались на санях. Кроме того, в этот день поминали усопших, ходили на кладбище, а после – угощали блинами даже домашних животных.

Также в этот день наряжали соломенное чучело. На носилках его несли до конца деревни, разжигали большой костер и сжигали Масленицу.

Ранее Факты ICTV писали о том, куда пойти на Масленицу в Киеве.