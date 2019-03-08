Астрономы сделали подсчеты, чтобы дать ответ на то, сколько весит галактика Млечный путь.

Ученые подсчитали, что вес галактики Млечный путь равен массе приблизительно в 1,5 трлн звезд вроде Солнца.

Эта оценка считается наиболее точной, поскольку во время нее учитывали все планеты, звезды, пыль, газы и даже черную дыру, находящуюся в центре галактики.

Астрономы надеются, что новые данные помогут лучше понять природу Млечного пути.

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Чтобы узнать массу галактики ученые создали ее 3D-модель, используя данные с телескопа Hubble и спутника Gaia.

Также астрономам удалось подсчитать, что радиус галактики Млечный путь составляет около 129 тыс. световых лет.

К слову, ученые обнаружили у Нептуна седьмую луну и дали ей название.