Чтобы приятно удивить любимую девушку, маму, бабушку или коллегу, не обязательно дарить дорогие подарки. Факты ICTV собрали самые лучшие и самые весенние поздравления с женским днем.

СМС-поздравления с 8 Марта являются достаточно удобным способом приветствия. Факты ICTV собрали для вас самые нежные поздравления.

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

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Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете!

С женским днем я поздравляю, маме лучшего желаю!

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Дорогая и любимая бабушка, с 8 Марта! Пусть этой весной сбудутся все твои желания. Пусть произойдут чудеса и осуществятся мечты. Пусть всегда сияют радостью глаза. Пусть будет всё так, как хочет сердце!

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Подснежники склонились пред тобою,

Сегодня ведь пришло восьмое марта.

Тебе желаю жить всегда с любовью,

И быть красивой словно Клеопатра.

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В прекрасный день — 8 Марта,

Желаю жизни яркой, как весна!

И бойких приключений, и азарта

Чтобы она была не лишена!

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Моя мамуля дорогая,

С 8 Марта поздравляю!

Удачи, радости без края,

Крепкого здоровья я желаю!

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С 8 Марта! Пусть музыка весенней капели наполнит жизнь необычайным романтизмом и настоящей верой в чудеса, а неожиданные и прекрасные сюрпризы отныне заполнят твою волшебную жизнь.

***

С праздником женским прекрасным,

С мартовским солнечным днем!

Счастлива будь ежечасно

В мире волшебном своем!

***

Пришла весна, растаял снег.

Желаю быть счастливей всех

И поздравляю с Женским днем.

Пусть только радость будет в нём!

***

Восьмое марта праздник наступил.

Улыбками женскими мир осветил!

Желаю быть самой красивой,

Успешной, желанной и счастливой!

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