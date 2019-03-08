Чтобы приятно удивить любимую девушку, маму, бабушку или коллегу, не обязательно дарить дорогие подарки. Факты ICTV собрали самые лучшие и самые весенние поздравления с женским днем.
СМС-поздравления с 8 Марта являются достаточно удобным способом приветствия. Факты ICTV собрали для вас самые нежные поздравления.
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
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Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете!
С женским днем я поздравляю, маме лучшего желаю!
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Дорогая и любимая бабушка, с 8 Марта! Пусть этой весной сбудутся все твои желания. Пусть произойдут чудеса и осуществятся мечты. Пусть всегда сияют радостью глаза. Пусть будет всё так, как хочет сердце!
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Подснежники склонились пред тобою,
Сегодня ведь пришло восьмое марта.
Тебе желаю жить всегда с любовью,
И быть красивой словно Клеопатра.
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В прекрасный день — 8 Марта,
Желаю жизни яркой, как весна!
И бойких приключений, и азарта
Чтобы она была не лишена!
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Моя мамуля дорогая,
С 8 Марта поздравляю!
Удачи, радости без края,
Крепкого здоровья я желаю!
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С 8 Марта! Пусть музыка весенней капели наполнит жизнь необычайным романтизмом и настоящей верой в чудеса, а неожиданные и прекрасные сюрпризы отныне заполнят твою волшебную жизнь.
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С праздником женским прекрасным,
С мартовским солнечным днем!
Счастлива будь ежечасно
В мире волшебном своем!
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Пришла весна, растаял снег.
Желаю быть счастливей всех
И поздравляю с Женским днем.
Пусть только радость будет в нём!
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Восьмое марта праздник наступил.
Улыбками женскими мир осветил!
Желаю быть самой красивой,
Успешной, желанной и счастливой!
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