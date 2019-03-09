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День диджея: лучшие поздравления в прозе

9 марта свой профессиональный праздник отмечают диджеи всего мира. Факты ICTV собрали лучшие поздравления для этих музыкальных виртуозов.

Діджей

Всемирный праздник учредили в ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе фонда World DJ Fund и он задумывался как закрытие благотворительной недельной акции.

В этот день по всему миру проводят масштабные мероприятия при поддержке известных диджеев и радиостанций.

Все заработанные диджеями деньги в этот день деньги принято передавать на помощь детям.

Поздравляю с Днем диджея
И желаю лишь добра,
Энергичней и бодрее
Проводить все вечера.

Танцевальные пластинки
Зажигательно крутить,
И на каждой вечеринке
Только радость всем дарить!

***

Поздравляю с днем диджея,
Гуру музыки и танца,
Я любить желаю дело,
Никогда не расслабляться.

Стой за пультом вдохновенно,
Треки классные крути,
Ждет пускай удача только
На диджеевском пути.

На танцполе зажигает
Путь веселая толпа,
В гору только непременно
Пусть твои идут дела.

***

Весь танцпол заводишь ты
Музыкой своею,
Знает каждый, на тусовке
Нет веселья без диджея.

С днем диджея поздравляем
И желаем новых треков,
Креативней, бесшабашиней
Не найти нам человека.

Мы тебе желаем драйва,
Смеха, радости, огней,
Чтоб ты ритмами шальными
Зажигал сердца людей.

***

С днем диджея поздравляю,
Мастер классных треков,
Зажигать танцпол желаю
И достичь успехов.

Музыка звучит пусть в сердце,
Окрыляет лишь тебя,
Публика всегда встречает
Непременно на ура!

***

Музыка грохочет,
Ты заводишь зал
Каждый отдыхает,
Ну а ты устал.

Ночь светит огнями,
Звуками наполнена,
Потанцуй же с нами,
Что б тебе запомнилось,

Поздравленья и подарки
Все красивые и ярки
Ведь сегодня праздник твой
С днем диджея дорогой!

***

С тобой намного веселее,
А без тебя одна тоска,
Я поздравлю с Днем диджея,
Желаю счастья на века,

Желаю радости огромной,
Достойных, искренних друзей,
Зарплаты сказочно нескромной
И только теплых, светлых дней!

***

Пусть танцпол всегда ликует,
Будут треки посвежей.
Пусть везет тебе в работе,
Бесподобный наш диджей.

В праздник твой я креатива
Пожелаю от души,
Музыкальные задумки
Будут все пусть хороши.

***

Читайте: Крутой трек украинских диджеев на слова Домагоя Виды

К слову, журнал Forbes составил список из 15 самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

Фото: Dreamstime

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