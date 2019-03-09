9 марта свой профессиональный праздник отмечают диджеи всего мира. Факты ICTV собрали лучшие поздравления для этих музыкальных виртуозов.

Всемирный праздник учредили в ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе фонда World DJ Fund и он задумывался как закрытие благотворительной недельной акции.

В этот день по всему миру проводят масштабные мероприятия при поддержке известных диджеев и радиостанций.

Все заработанные диджеями деньги в этот день деньги принято передавать на помощь детям.

Поздравляю с Днем диджея

И желаю лишь добра,

Энергичней и бодрее

Проводить все вечера.

Танцевальные пластинки

Зажигательно крутить,

И на каждой вечеринке

Только радость всем дарить!

***

Поздравляю с днем диджея,

Гуру музыки и танца,

Я любить желаю дело,

Никогда не расслабляться.

Стой за пультом вдохновенно,

Треки классные крути,

Ждет пускай удача только

На диджеевском пути.

На танцполе зажигает

Путь веселая толпа,

В гору только непременно

Пусть твои идут дела.

***

Весь танцпол заводишь ты

Музыкой своею,

Знает каждый, на тусовке

Нет веселья без диджея.

С днем диджея поздравляем

И желаем новых треков,

Креативней, бесшабашиней

Не найти нам человека.

Мы тебе желаем драйва,

Смеха, радости, огней,

Чтоб ты ритмами шальными

Зажигал сердца людей.

***

С днем диджея поздравляю,

Мастер классных треков,

Зажигать танцпол желаю

И достичь успехов.

Музыка звучит пусть в сердце,

Окрыляет лишь тебя,

Публика всегда встречает

Непременно на ура!

***

Музыка грохочет,

Ты заводишь зал

Каждый отдыхает,

Ну а ты устал.

Ночь светит огнями,

Звуками наполнена,

Потанцуй же с нами,

Что б тебе запомнилось,

Поздравленья и подарки

Все красивые и ярки

Ведь сегодня праздник твой

С днем диджея дорогой!

***

С тобой намного веселее,

А без тебя одна тоска,

Я поздравлю с Днем диджея,

Желаю счастья на века,

Желаю радости огромной,

Достойных, искренних друзей,

Зарплаты сказочно нескромной

И только теплых, светлых дней!

***

Пусть танцпол всегда ликует,

Будут треки посвежей.

Пусть везет тебе в работе,

Бесподобный наш диджей.

В праздник твой я креатива

Пожелаю от души,

Музыкальные задумки

Будут все пусть хороши.

***

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К слову, журнал Forbes составил список из 15 самых высокооплачиваемых диджеев в мире.