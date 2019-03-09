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Когда празднуют День святого Патрика

Национальный ирландский праздник День святого Патрика традиционно проходит 17 марта.

Когда празднуют День святого Патрика

День святого Патрика в 2019 году традиционно будет проходить 17 марта.

Этот праздник религиозный в честь одного из святых покровителей Ирландии, святого Патрика, с которым связывают приход христианства в Ирландию.

Национальный ирландский праздник полюбился многим странам и национальностям. Украинцы не стали исключением, поэтому в этот день стараются надеть что-то зеленое, приобрести трилистник и сходить с друзьями в паб.

Читайте: День святого Патрика 2019: когда и как праздновать

Во многих городах по всему миру проходят шествия с песнями и танцами, участвуют в которых тысячи людей.

Символами праздника можно назвать трилистник, зеленую одежду, танцы кейли, лепреконов и пиво.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2019 год.

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