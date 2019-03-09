Национальный ирландский праздник День святого Патрика традиционно проходит 17 марта.

День святого Патрика в 2019 году традиционно будет проходить 17 марта.

Этот праздник религиозный в честь одного из святых покровителей Ирландии, святого Патрика, с которым связывают приход христианства в Ирландию.

Национальный ирландский праздник полюбился многим странам и национальностям. Украинцы не стали исключением, поэтому в этот день стараются надеть что-то зеленое, приобрести трилистник и сходить с друзьями в паб.

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Во многих городах по всему миру проходят шествия с песнями и танцами, участвуют в которых тысячи людей.

Символами праздника можно назвать трилистник, зеленую одежду, танцы кейли, лепреконов и пиво.

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