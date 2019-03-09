Самый старый человек на планете родился в далеком 1903 году.

Самым старым человеком на планете признана японка Канэ Танака, которой к этому моменту исполнилось уже 116 лет.

Соответствующая запись появилась в Книге рекордов Гиннеса.

Документы, принадлежащие Танаке, свидетельствуют о том, что долгожительница родилась 2 января 1903 года.









Японка Канэ Танака признана самым старым человеком в мире / 2 фотографии

У своей матери женщина родилась седьмым ребенком из восьми.

Танака имеет четырех собственных детей и одного приемного.

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К слову, прежняя рекордсменка была также из Японии – Тийо Мияко скончалась в прошлом году, ей было 117 лет.

Напомним, самый старый мужчина планеты Масадзо Нонака скончался в возрасте 113 лет.

Фото: Книга рекордов Гиннеса