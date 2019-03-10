Каким будет 10 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 10 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Неблагоприятный день для большинства дел.

Сегодня может проявляться чрезмерная резкость и вспыльчивость и при этом жажда активной деятельности. Желательно не начинать в этом состоянии новых дел, поскольку результат может не оправдать ваших ожиданий или разочаровать.

Лучше направить эту энергию на очищение и избавление от ненужного и отжившего: уборка и чистка дома, работы в саду и огороде, связанные с избавлением от чего-либо.

С другой стороны, если давно назрела необходимость устранить преграды или избавиться от недоброжелателей, то сегодня подходящий для этого день.

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Однако прежде чем решиться на резкие действия, постарайтесь оценить ситуацию с разных точек зрения – если действие будет ошибочным, наладить взаимоотношения вновь может быть очень трудно.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на март 2019 для всех знаков зодиака.