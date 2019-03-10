Великий пост в 2019 году начнется 11 марта и завершится 28 апреля главным христианским праздником – Светлым Христовым Воскресением или Пасхой. Что нужно знать человеку, решившему его соблюдать?

Великий пост был установлен церковью в память о скитаниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде.

Однако стоит отметить, что Великий пост состоит на самом деле из 48-ми дней и последняя его неделя – Страстная седмица – установлена в честь последних дней земной жизни, страданий и смерти Христа.

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Части пасхального Великого поста: Четыредесятница (первые 40 дней); Лазарева Суббота (1 день – Вербная Суббота перед Вербным Воскресеньем); Вход Господень в Иерусалим (1 день – Вербное Воскресенье, за неделю до Пасхи); Страстная Неделя (6 дней – вся неделя с понедельника по субботу перед праздником Светлой Пасхи).

Главная цель Великого поста – очищение души человеческой через ограничения в пище и молитву.

Правила Великого поста

Перед началом поста обязательно нужно попросить благословения у священнослужителя, исповедоваться и причаститься.

Не допускать громких разговоров, сквернословия и конфликтов.

Нельзя таить обиды, держать злость, не мстить, не думать о плохом. Также нужно избавиться от зависти и не врать.

Помогайте людям. Если вас попросят о помощи, то сделайте все возможное.

Постарайтесь отказаться от праздников. Не стоит устраивать шумные вечеринки.

Забудьте о вредных привычках. В Великий пост недопустимо употребление спиртных напитков, также нужно отказаться от курения.

Еженедельно посещать литургии и ежедневно посвящать время молитвам.

Отложите на время телесные удовольствия.

В течение всех 48 дней необходимо придерживаться полного отказа от пищи животного происхождения и мяса.

К слову, ранее мы писали, что и когда можно есть во время Великого поста 2019.