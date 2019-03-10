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Какое порно любят смотреть украинки (18+)

Украинки чаще всего ищут на PornHub видео из категории русское порно.

Какое порно любят смотреть украинки (18+)

Украинки предпочитают смотреть видео из категории русское порно, сообщает издание Mashable со ссылкой на исследование портала PornHub.

Кроме того, среди украинок пользуются популярностью фильмы для взрослых из категорий фистинг и хентай.

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Если посмотреть на статистику по миру, то самой популярной категорией среди женщин является лесбийские видео.

Американки предпочитают межрасовое порно. Бразильянки чаще других женщин искали видео с трансгендерами, мексиканки – стриптиз.

Кроме того, Украина вошла в ТОП-20 стран, которые обеспечивают 71% женского трафика Pornhub.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная украинская певица Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

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