Украинки чаще всего ищут на PornHub видео из категории русское порно.

Украинки предпочитают смотреть видео из категории русское порно, сообщает издание Mashable со ссылкой на исследование портала PornHub.

Кроме того, среди украинок пользуются популярностью фильмы для взрослых из категорий фистинг и хентай.

Читайте: Секс до брака и полигамия – что украинцы думают про секс

Если посмотреть на статистику по миру, то самой популярной категорией среди женщин является лесбийские видео.

Американки предпочитают межрасовое порно. Бразильянки чаще других женщин искали видео с трансгендерами, мексиканки – стриптиз.

Кроме того, Украина вошла в ТОП-20 стран, которые обеспечивают 71% женского трафика Pornhub.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная украинская певица Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях.