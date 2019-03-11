День святого Патрика считают своеобразным международным днем Ирландии. Этот день празднуют 17 марта с песнями, плясками и рекой ирландского пива.

День святого Патрика отмечают 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

По легенде, именно святой Патрик принес на языческий остров христианство, построил сотни церквей и крестил сотни тысяч ирландцев. Также он избавил Ирландию от змей, заманив одну из них в деревянный ящик и бросив в море.

Говорят, во время одной из своих проповедей, Патрик сорвал зеленый лист клевера, символизирующий триединство Отца, Сына и Святого Духа. С тех пор без трилистника и зеленого цвета не обходится ни одно празднование.

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День святого Патрика считают своеобразным международным днем Ирландии. Главным атрибутом праздника является одежда насыщенного изумрудного цвета. Особенно популярен свитер с огромным трилистником на груди. Если его нет, сгодится зеленая футболка или костюм эльфа с белыми гетрами и сказочной рыжей бородой. Также можно разрисовать лицо или пряди волос специальными красками.

На День святого Патрика готовят традиционные ирландские блюда – жареного цыпленка, тушеную баранину с капустой, картофельную запеканку с мясом, толченый с капустой и сливочным маслом картофель, а также черный пудинг. Запивают это традиционно элем, пивом или более крепкими напитками.

Кроме того, во многих заведениях в этот день устраивают тематические вечеринки.

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