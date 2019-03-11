Каким будет 11 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 11 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День может быть достаточно напряженным в эмоциональном плане: стремление достичь желаемого любой ценой может столкнуться с препятствиями, а активные действия могут не находить поддержку и одобрение в окружении, и это может вызывать недовольство, раздражение и обиды.

Постарайтесь запланировать на сегодня деятельность, которая позволит реализовать активную энергию, но не будет связана с долгосрочными и серьезными последствиями – лучше, если это будут простые текущие дела. Если же возникнет необходимость принятия важного решения или выполнения значимого дела, сегодня есть возможность найти неординарный вариант их реализации, если подключить творческое мышление.

Ограничения в еде сегодня могут даваться с большим трудом, поэтому для поста этот день не подходит, но стоит быть очень избирательными в еде и, по возможности, не употреблять незнакомые продукты.

Неблагоприятно: начало путешествий.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019.