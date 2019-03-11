Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта 2019 года для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Гороскоп для Овнов

Физическая деятельность и взаимоотношения носят стимулирующий характер. Зависть, ревность, агрессивность и черствость – потенциальные факторы, которых следует избегать или устранять прежде, чем будет попытка достигнуть важного соглашения. Безудержные страсти могут принести непоправимый вред. Лучше держать себя в руках.

Гороскоп для Тельцов

В эти дни появляется нежность, обостряется чувство любви, утончается эстетический вкус, повышается аппетит. Вы становитесь более спокойными, обстоятельными и осторожными, но в то же время замедленными, как бы сонными и даже ленивыми. Повышается чувствительность и восприимчивость к красоте окружающего мира, стремление к маленьким радостям жизни.

Гороскоп для Близнецов

Возрастает потребность получать и передавать информацию, обмениваться идеями и мыслями. Вам хочется знать, что происходит вокруг, чем занимаются другие. Усиливается богатство воображения и сообразительность. Умственная деятельность в это время настолько активна, что может приводить к бессоннице. Появляется тенденция уклоняться от обязанностей.

Гороскоп для Раков

Усиливаются романтические настроения, что делает вас более чувствительными, сентиментальными, склонными к мечтательности, воспоминаниям. В то же время вы становитесь более ранимыми и обидчивыми чаще, чем всегда. Происходят перепады настроения, капризы. Могут проявляться семейные проблемы, которые требуют к себе повышенного внимания.

Гороскоп для Львов

Вы склонны приукрашивать действительность, видеть все в розовом свете. У вас появляется сильная тяга к удовольствиям – хочется праздников и развлечений. Дела в это период идут успешно, усиливаются организаторские способности и жажда действий. Вы легко схватываете идеи, предложения что-либо сделать или организовать.

Гороскоп для Дев

Вы почувствуете себя увереннее – эта позиция, привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Самореклама окажется эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия. Свойствен прилив жизненной силы, но возможны вспышки лени. Если вам свойственна пассивность, вряд ли этот период принесет вам пользу.

Гороскоп для Весов

Люди потянутся к вам, как и вы к ним. Ситуации, которые вы создадите сами будут не менее приятными, чем те, в которых вы окажетесь случайно. Переговоры пройдут гладко, совместные предприятия окажутся успешными. Нынешние возможности могут привести к привлечению единомышленников к работе.

Гороскоп для Скорпионов

Ваши желания входят в противоречие с эмоциями. Руководство предъявляет немыслимые на ваш взгляд требования, не зная или не желая знать, какой внутренний разлад они вызывают в вашей душе. С другой стороны, если обстоятельства сложились не в вашу пользу, усилившаяся уверенность в себе и жизненная сила помогут вам улучшить их.

Гороскоп для Стрельца

В этот период вполне вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением. Критику, даже если она не направлена лично на вас, примите ее на свой счет. Если не позволите вашему эгоизму и упрямству проникнуть в сферу идей, методов и информации, терпение поможет преодолеть все препятствия и успешно завершить все ваши планы.

Гороскоп для Козерогов

Обстоятельства позволят обрести довольство собой, почувствовать новый приток жизненной энергии. Готовность помогать ближним благоприятно отразится на вашей репутации, вызывая у окружающих чувства, которые помогут вам в достижении личных целей. Начальство или те, кто оказывает влияние на вашу жизнь будут склонны поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности.

Гороскоп для Водолеев

Возникнет конфликт между тем, чем вы должны заниматься, и тем, что вы предпочли бы делать. Главное – не позволять чувствам стоять на пути к намеченной цели. С какими бы сложностями вам не пришлось столкнуться, вы наверняка достигнете позитивного результата именно, благодаря этим сложностям, а не вопреки им.

Гороскоп для Рыб

Внешняя активность идет на убыль, но активизируется внутренняя жизнь. Вы погружаетесь в собственные мысли, вспоминаете, анализируете происшедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Какое-то известие может глубоко засесть в сознании, и вы будете долго обдумывать его, будто, стараясь расшифровать особый смысл, заложенный в ней.

Детальный гороскоп на неделю с 11 по 17 марта составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Марина Скади – профессиональный астролог, публицист, консультант, ведущая тренингов и семинаров.

Марина занимается практической астрологией с 2007 года, а с 2015 года ведет обучение.