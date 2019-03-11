17 марта традиционно будут отмечать День святого Патрика. И хотя, это католический праздник Ирландии, сегодня он отмечается во всех уголках мира.
День святого Патрика для Украины является новым праздником, но от этого не менее любимым. И это понятно, ведь празднование настолько близко по духу всем, что устоять невозможно.
Надеть зеленую одежду, встретиться с друзьями и выпить пинту стаута – звучит, как идеальный вечер, а это еще и традиция.
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Факты ICTV собрали пятерку лучших мероприятий ко Дню святого Патрика.
Кто не скачет – тот британец
Студия старинного танца Міжсвіття в НаУКМА
Стоимость: от 100-150 грн
Купить билеты можно на входе
В самый зеленый день всех ждет танцевальная вечеринка. Доставайте зеленые вещи, будите внутреннего лепрекона и присоединяйтесь к общему празднику.
Чтобы попасть на вечеринку необходимо пройти регистрацию и заплатить организационный взнос, который пойдет на декор, фуршет и приятные неожиданности.
Парад ко Дню святого Патрика 2019
17 марта, 15.00
Памятник Тараса Шевченко
Точный маршрут пока рассматривается.
Берите с собой ирландские флаги, нарисуйте на щеке листик клевера, наденьте что-то зеленое или приходите в килте.
Во время парада вы сможете сыграть на музыкальных инструментах.
Благотворительный пивной забег St. Patrick’s Day
17 марта, 15.00
Мохнатий Хміль
Стоимость: от 299 грн
Купить билеты можно тут
Заполнить заявку на участие можно тут
В этом году участников ждет забег на 10 км. Во время него посещение шести крафтовых пабов, с обязательным пивным чекином, который подразумевает бокал пива 0,2 в виде угощения от спонсора мероприятия – Гуцульской Крафтовой Броварни Ципа.
После всех чекинов – возвращение в финальную точку и награждение победителей.
Благотворительный взнос будет передан в фонд помощи бездомным животным – Happy Paw.
Ирландское Что? Где? Когда?
17 марта, 18.00
Sorbonne Restaurant
Стоимость: от 200 грн
Купить билеты можно тут
17 марта в Киеве состоится тематический турнир Что? Где? Когда? в честь дня Святого Патрика.
Турнир будет соответствовать пятой игре восьмого сезона.
Для регистрации в турнире необходимо приобрести билет.
Если у вас нет возможности собрать команду – вы можете взять индивидуальный и сыграть в команде за любым столом.
Вас ждет три тура по 12 вопросов.
O’Hamsters в Docker Pub
17 марта, 20.00
Docker Pub
Стоимость: 150 – 1750 грн
Купить билеты можно тут
O’Hamsters – celtic punk группа из Киева. Их музыка развилась из классического ирландского панка с ощутимым влиянием folk-музыки в современный скоростной кельтик-панк на пересечении с металлом и хардкор-панком.
За более чем девять лет группа отыграла более 160 концертов в Украине, Польше, Венгрии, Словакии, Чехии, Беларуси, выпустила 3 полноформатных альбома и два EP.
Группа является постоянным участником украинских фестивалей (Zaxidfest, Faine Misto) и активно поддерживает кельтик-панк и фолк-движение в Украине.
Ранее Факты ICTV писали, как и когда отмечать День святого Патрика.