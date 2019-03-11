Из-за глобального потепления жители США в ближайшие 50 лет могут столкнуться с недостатком питьевой воды.

Американские ученые пришли к выводу, что из-за глобального потепления в ближайшие 50 лет в США может возникнуть дефицит питьевой воды, сообщает New Civil Engineer.

По прогнозам исследователей, больше всего указанной проблеме подвергнутся юго-западные и центральные штаты так называемых Скалистых гор, а также Флорида и Калифорния.

Ученые прогнозируют, что в ближайшем будущем увеличится количество осадков, однако они особо не повлияют на ситуацию с питьевой водой.

Это связано с тем, что скорость испарения увеличится из-за повышения температуры.

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Чтобы решить проблему, ученые предлагают повысить эффективность орошения в сельском хозяйстве.

К слову, в Брюсселе на акцию по защите климата вышло около 65 тыс. человек.