Общее правило Великого поста – питаться нужно так, чтобы чувствовать легкость. Отяготить себя можно и постной пищей. Поєтому лучше остановить свой выбор на рецептах простых блюд.
Во время поста разрешены всевозможные соления (маринованные и соленые огурцы, квашеная капуста), а также грибы, орехи, чай, серый или черный хлеб, можно варить компоты, фруктовые кисели и различные каши на воде с добавлением изюма, чернослива и кураги.
Читайте: Какого числа Пасха 2019
Есть полагается один раз в день – вечером, только в субботу и воскресенье можно обедать и ужинать.
Как питаться в Великий пост
По понедельникам, средам и пятницам – вода, черный хлеб, фрукты и овощи.
По вторникам и четвергам – горячая пища, приготовленная без растительного масла.
По субботам и в воскресенье – разрешается пища с растительным маслом, виноградное вино.
Гречневая каша с грибами и жареным чесноком
Ингредиенты на 3-4 порции:
- 1 стакан гречневой крупы;
- 1 головка чеснока;
- 1 большая луковица;
- 100 мл растительного масла;
- 400 г вешенок или шампиньонов;
- 0,5 ч. л. молотой паприки, соль.
Фото: Sergii Koval | Dreamstime.com
Приготовление:
Залейте гречневую крупу 2,5 стаканами кипящей воды, посолите, закройте и варите на небольшом огне 25 минут.
Очистите чеснок, слегка раздавив зубчики. Положите их в маленькую кастрюльку, залейте маслом, поставьте на небольшой огонь. Обжаривайте, пока чеснок не станет золотистым. Выньте его шумовкой на тарелку.
Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. У вешенок удалите жесткие концы ножек. Крупные шляпки нарежьте на части, мелкие оставьте целыми.
В сковороде разогрейте чесночное масло, положите лук. Жарьте на сильном огне, часто помешивая, 5 минут. Добавьте вешенки, жарьте еще 5 минут. Посолите, посыпьте паприкой, перемешайте, снимите с огня.
Смешайте грибы с луком и чеснок с гречневой кашей и подавайте.
Постные голубцы с перловкой
Ингредиенты:
- 1 маленький кочан капусты;
- 2 горсти перловой крупы;
- 5 небольших свежих или замороженных белых грибов;
- 15 средних шампиньонов;
- половина небольшого корня сельдерея;
- 1 небольшая морковка;
- 1 средняя луковица;
- 2 ст. л. любого нерафинированного масла, соль, молотый черный перец.
Фото: Pixabay
Для соуса:
- 1 средний свежий или замороженный белый гриб;
- 3 средних шампиньона;
- 3 стебля зеленого лука;
- 1 веточка тимьяна;
- 1,5 ст. л. муки;
- 2 ст. л. любого нерафинированного масла, соль.
Приготовление:
Вырежьте кочерыжку из кочана капусты. Положите его в пароварку на 15-20 минут, затем отделите 12–16 листьев и отбейте молотком утолщенную часть.
Перловку промойте горячей водой. Залейте большим количеством холодной воды в сотейнике, доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Откиньте на сито и обсушите.
Очистите овощи. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук, морковь, корень сельдерея, белые грибы и шампиньоны. Смешайте с перловкой и выложите в емкость для пароварки, готовьте 20 минут. Приправьте маслом, солью и перцем.
Капустные листья разложите на поверхности стола, в центр каждого положите по 1-2 ст. л. начинки (в зависимости от размера листа) и сверните конвертом. Уложите в пароварку и готовьте 15–20 минут.
Для соуса грибы нарежьте ломтиками, положите в сотейник и слегка обжарьте на среднем огне в масле 5-7 минут, добавьте муку и 300 мл воды. Варите, помешивая, до загустения, 10 минут.
Добавьте мелко нарезанные лук и тимьян, посолите по вкусу. Подавайте немедленно с голубцами.
Пирожки с картошкой
Для теста:
- 600 г (4 стакана) муки;
- 1,5 стакана воды;
- 30 г сухих дрожжей;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 1 ст. ложка сахара;
- 0,5 ч. л. соли.
Для начинки: примерно 5 картофелин и одна луковица.
Фото: Pixabay
Приготовление:
Высыпаем в миску всю муку, вливаем стакан теплой воды, добавляем разведенные в 0,5 стакана воды дрожжи, растительное масло, сахар и соль, хорошо вымешиваем, присыпаем мукой и ставим в теплое место на 1 час, чтобы подошло. Обмять его и дать еще раз подняться.
Картофель отварить в подсоленной воде, сделать пюре, добавить обжаренный лук. Сформировать пирожки. Сверху смазать крепким сладким чаем.
Дать настояться 20 минут и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 35 минут.
Простые лепешки
Ингредиенты:
- примерно 1,5 стакана муки;
- 100 мл воды;
- 40 мл растительного масла;
- щепотка соли.
Фото: Denis Bondarenko | Dreamstime.com
Приготовление:
Муку просеять, сделать воронку, куда влить воду и масло, добавить щепотку соли и замешивать из центра, постепенно захватывая муку с краев. Тесто должно получиться эластичное и мягкое, отставать от рук.
Отщипывая от готового теста кусочек размером с небольшое куриное яйцо или крупный грецкий орех, раскатать его так тонко, как только получится. И готовить на разогретой на среднем огне сковороде по 1,5-2 минуты с каждой стороны.
Сразу после приготовления накрыть их полотенцем или крышкой, чтобы не засохли. В такую лепешку можно завернуть любую начинку, как в лаваш.
Яблочный штрудель с изюмом и орехами
Ингредиенты:
- 500 г постного дрожжевого слоеного теста;
- 1 кг кислых или кисло-сладких яблок;
- 100 г изюма;
- 100 г нежареных кешью;
- 100-150 г тертых сухарей;
- 150 г сахара;
- 2 ст. л. меда;
- 1 ст. л. кунжутных семян;
- 3 ст. л. коричневого сахара;
- ореховое масло;
- сок и цедра 1 лимона;
- мука для присыпки.
Фото: Pixabay
Приготовление:
Приготовьте начинку: яблоки очистите от сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками, сбрызните лимонным соком (одно яблоко оставьте для украшения).
Изюм замочите в горячей воде на 10-15 минут. Затем откиньте на дуршлаг. Цедру измельчите.
В сковородке на сильном огне нагрейте масло, положите яблоки, белый сахар, цедру и изюм, готовьте 2-3 минут. Снимите с огня.
В другой сковородке растопите мед, добавьте кешью, перемешайте, чтобы все орехи были покрыты медом, и посыпьте кунжутными семечками. Обжаривайте еще 1 минуту, снимите с огня и всыпьте орехи в яблоки. Перемешайте.
Кухонное полотенце присыпьте мукой и тонко раскатайте на нем тесто, сбрызните его маслом, присыпьте сухарями.
Выложите на тесто начинку ровным слоем. Приподнимите ближний край полотенца и сделайте первый завиток рулета. Потом, держа полотенце за боковые края, медленно вытягивайте его от себя – рулет при этом будет сворачиваться.
Переложите штрудель на смазанный маслом противень, украсьте тонкими яблочными ломтиками, посыпьте коричневым сахаром, прикройте фольгой и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут.
Ранее Факты ICTV создали календарь питания в Великий пост 2019 на каждый день.