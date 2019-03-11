В 2019 году православные христиане будут праздновать Пасху 28 апреля.

В этом году Пасха для православных христиан выпадает на 28 апреля.

Этим праздником завершается Великий Пост, который длится 48 дней. Он символизирует воскресение Иисуса Христа, который погиб, чтобы спасти человечество от больших бед.

Пасха является так называемым переходным праздником, а потому и отмечают ее ежегодно в другой день, однако только в пределах с 4 апреля до 8 мая.

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От того, когда будет отмечаться Пасха также зависят такие церковные праздники как Вознесения Христа и Троица.

К слову, в 2019 году Великий пост, который будет предшествовать Пасхе, начнется 11 марта.