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Apple планирует поставить в iPhone 3D-камеру – СМИ

Новая модель iPhone, которая выйдет в 2019 году, может получить камеру с функцией 3D-съемки.

iPhone SE

В новой модели смартфона iPhone, который компания Apple должна представить в 2019 году, может появиться камера с функцией 3D-съемки, сообщает Nseavoice.

3D-съемку могут опробовать в iPad перед ее появлением в смартфонах компании.

Кроме того, Apple планирует оснастить новый гаджет камерой с тремя линзами, чтобы догнать конкурентов.

Читайте: Samsung Galaxy M20: цена в Украине и еще 3 смартфона за те же деньги

Ожидается, что компания внедрит в новый iPhone функцию подзарядки других устройств, а также усовершенствует технологию Face ID.

К слову, флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 за сутки предзаказали более 1 млн человек.

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