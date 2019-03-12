Новая модель iPhone, которая выйдет в 2019 году, может получить камеру с функцией 3D-съемки.
В новой модели смартфона iPhone, который компания Apple должна представить в 2019 году, может появиться камера с функцией 3D-съемки, сообщает Nseavoice.
3D-съемку могут опробовать в iPad перед ее появлением в смартфонах компании.
Кроме того, Apple планирует оснастить новый гаджет камерой с тремя линзами, чтобы догнать конкурентов.
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Ожидается, что компания внедрит в новый iPhone функцию подзарядки других устройств, а также усовершенствует технологию Face ID.
К слову, флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 за сутки предзаказали более 1 млн человек.
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