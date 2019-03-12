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Больше $2 тыс. в месяц: в Швеции появилась вакансия бездельника

В Гетеборге (Швеция) открывается вакансия бездельника. За нее предлагают щедрую оплату в размере $2 320 в месяц, а также отпуск и пенсию.

работа мечты

В Гетеборге (Швеция) открывается вакансия бездельника. За нее предлагаю щедрую оплату в размере $2 320 в месяц, а также отпуск и пенсию, пишет Public Art Agency Sweden.

Единственное требование – приходить на рабочее место, которое находится на вокзале города, и, уходить в определенное время. Делать можно все, что угодно.

Придумали такую вакансию художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби и уже создали фонд Вечное трудоустройство, который насчитывает $650 тыс.

Эксперимент рассчитан на 120 лет.  Эту работу может пожизненно получить один человек, но, если он уволится, будут искать замену.

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Такая высокая зарплата объясняется тем, чтобы соискателю не пришлось подрабатывать. Вакансия будет открыта в 2025 году.

Таким образом художники хотят создать городскую легенду о человеке, которого взяли на пожизненную работу, чтобы ничего не делать.

Ранее британская пивоварня Meantime Brewing Company искала дегустатора пива на неполный рабочий день.

Фото: Dreamstime

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