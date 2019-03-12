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Гороскоп на сегодня, 12 марта

Каким будет 12 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Хороший день для активной деятельности. На сегодня можно запланировать дела, требующие как физической выносливости, так и концентрации – энергии терпения хватит на трудовой подвиг.

Можно участвовать в спортивных соревнованиях и мероприятиях, где уместно доказывать свою точку зрения.

Сегодня может проявляться гипертрофированное чувство справедливости, и эту энергию можно направить на защиту интересов тех, чьи права ущемляют, но предварительно стоит детально разобраться в ситуации.

Однако в личном общении стоит избегать противостояний и конфликтов, поскольку есть риск не учесть важные моменты, которые могут кардинально изменить отношение к происходящему.

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Особенно бережно стоит отнестись к отношениям и общению с детьми и партнерами.

Неблагоприятно: стрижка волос, начало путешествий, финансовые операции.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019.

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