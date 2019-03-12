Каким будет 12 марта для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 12 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Хороший день для активной деятельности. На сегодня можно запланировать дела, требующие как физической выносливости, так и концентрации – энергии терпения хватит на трудовой подвиг.

Можно участвовать в спортивных соревнованиях и мероприятиях, где уместно доказывать свою точку зрения.

Сегодня может проявляться гипертрофированное чувство справедливости, и эту энергию можно направить на защиту интересов тех, чьи права ущемляют, но предварительно стоит детально разобраться в ситуации.

Однако в личном общении стоит избегать противостояний и конфликтов, поскольку есть риск не учесть важные моменты, которые могут кардинально изменить отношение к происходящему.

Читайте: Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта

Особенно бережно стоит отнестись к отношениям и общению с детьми и партнерами.

Неблагоприятно: стрижка волос, начало путешествий, финансовые операции.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на март 2019.