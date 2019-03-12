Когда украинцы празднуют 40 святых в 2019 году читайте в материале Фактов ICTV.

40 святых в 2019 году христиане отмечают 22 марта. В этот день они чтят память 40 севастийских мучеников.

В народе праздник Сорок святых часто называют Сороки. Он относится к наиболее уважаемым. Именно поэтому 22 марта облегчается строгость Великого поста.

В этот день пекут сорок булок с медом в форме птичек. В разных регионах Украины их называют по-разному, но в основном это такие названия, как сороки, жаворонки, бусликы, птички. Именно на Сорок святых из теплых краев возвращаются пернатые – сорок разных пород.

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Хотя этот день и считался предвестником весны, но издавна существует поверье, что впереди могут еще быть сорок заморозков и Сорок святых еще могут сорок лопат снега бросить.

На Сорок святых нельзя занимать деньги, сердиться на кого-то и что-то ремонтировать или стирать. Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь питания во время Великого поста на каждый день.