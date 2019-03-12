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NASA рассказало, когда снова отправит людей на Луну

NASA планирует провести новую пилотируемую миссию на Луну в 2028 году.

Місяць

Новая высадка людей на Луну должна состояться в 2028 году, сообщает NASA.

В агентстве считают, что именно к этому приведет партнерство с частными компаниями в области модернизации пилотируемой системы для высадки на Луну.

Во время пилотируемой миссии астронавты будут оснащены инновационными технологиями, что позволит им провести намного больше исследований на поверхности спутника Земли.

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Экспедиция должна пробыть на Луне около недели. Полученные в результате полета знания планируют использовать во время отправки миссии на Марс.

К слову, руководитель NASA Джим Бриденштайн заявил, что агентство планирует сотрудничать с Украиной в сфере исследования Луны.

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