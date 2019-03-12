Аферисты рассылают сообщения клиентам ПриватБанка, в котором предлагают вознаграждение в 8 тысяч гривен.
Новую аферу мошенники разработали для клиентов ПриватБанка.
Об этом сообщает глава пресс-службы банка Инна Музычук.
От имени ПриватБанка клиентам приходят сообщения, в которых предлагается пройти опрос и получить денежное вознаграждение.
В ПриватБанке при любых сомнениях на счет подобных конкурсов и акций обращаться на горячую линию банка.
В сети смеются над такой акцией:
А что там за вопросы? Номер карты, exp date, CVV2? Как обычно? – подмечает Sergiy Fakas.
Пишу коммент, попивая коктейль на пляжах Мальдивского архипелага, – пишет Vit Onopriienko.
Все реально работает, я проверял, – шутит Oleksii Krasnoshchokov.
Куда отсылать пин? – спрашивает Юрий Чевордов.
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