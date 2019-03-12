Аферисты рассылают сообщения клиентам ПриватБанка, в котором предлагают вознаграждение в 8 тысяч гривен.

Новую аферу мошенники разработали для клиентов ПриватБанка.

Об этом сообщает глава пресс-службы банка Инна Музычук.

От имени ПриватБанка клиентам приходят сообщения, в которых предлагается пройти опрос и получить денежное вознаграждение.

В ПриватБанке при любых сомнениях на счет подобных конкурсов и акций обращаться на горячую линию банка.

В сети смеются над такой акцией:

А что там за вопросы? Номер карты, exp date, CVV2? Как обычно? – подмечает Sergiy Fakas. Пишу коммент, попивая коктейль на пляжах Мальдивского архипелага, – пишет Vit Onopriienko. Все реально работает, я проверял, – шутит Oleksii Krasnoshchokov. Куда отсылать пин? – спрашивает Юрий Чевордов.

Читайте: Как таксисты обманывают пассажиров: примеры махинаций

К слову, как распознать квартирных мошенников и уберечься от волокиты с оформлением квадратных метров.