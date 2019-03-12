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Мошенники придумали новую аферу для клиентов Приватбанка

Аферисты рассылают сообщения клиентам ПриватБанка, в котором предлагают вознаграждение в 8 тысяч гривен.

Мошенники придумали новую аферу для клиентов Приватбанка

Новую аферу мошенники разработали для клиентов ПриватБанка.

Об этом сообщает глава пресс-службы банка Инна Музычук.

От имени ПриватБанка клиентам приходят сообщения, в которых предлагается пройти опрос и получить денежное вознаграждение.

В ПриватБанке при любых сомнениях на счет подобных конкурсов и акций обращаться на горячую линию банка.

В сети смеются над такой акцией:

А что там за вопросы? Номер карты, exp date, CVV2? Как обычно? – подмечает Sergiy Fakas.

Пишу коммент, попивая коктейль на пляжах Мальдивского архипелага, – пишет Vit Onopriienko.

Все реально работает, я проверял, – шутит Oleksii Krasnoshchokov.

Куда отсылать пин? – спрашивает Юрий Чевордов.

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К слову, как распознать квартирных мошенников и уберечься от волокиты с оформлением квадратных метров.

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