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В Британии выпустили монету в честь Хокинга

В Великобритании выпустили монету в честь ученого Стивена Хокинга.

В Британии выпустили монету в честь Хокинга

На монете в честь Стивена Хокинга изображена черная дыра, так как именно их изучением занимался ученый.

Монета номиналом 50 пенсов состоит из разных сплавов. Ее цена от 10 до 795 фунтов (в золоте). Весь тираж монет уже зарезервирован.

Об этом сообщил Королевский монетный двор.

Дизайнер монеты Эдвина Эллис рассказала, что “пыталась поместить большую черную дыру на крошечную монету и хотела бы, чтобы он (Хокинг) все еще был здесь, чтобы посмеяться над этим”.

Celebrating the Life of Stephen Hawking 2019 UK 50p Silver Proof Coin

Читайте: Загадка болезни Стивена Хокинга: ученые нашли причину

К слову, ранее мы писали про последнее открытие Хокинга.

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