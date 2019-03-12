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В каком возрасте европейские женщины рожают первенца

В странах Евросоюза женщины рожают первого ребенка в среднем в возрасте 29,1 лет.

В каком возрасте европейские женщины рожают первенца

В странах Евросоюза женщины рожают первого ребенка в среднем в возрасте 29,1 лет, пишет Eurostat.

Женщины Болгарии в среднем рожают первенца в 26 лет.

В Латвии женщины рожают в среднем в возрасте 26,9 лет в Румынии в 26,5 лет.

Далее в списке значатся Словакия (27,1 лет), Польша (27,3 лет), Литва (27,5 лет) и Эстония (27,7 лет).

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Самый высокий средний возраст рождения первенца зафиксирован в Италии (31,1 год).

В Испании он составляет 30,9 года, в Люксембурге – 30,8 года, Греции – 30,4 года, Ирландии – 30,3 года, Нидерландах – 29,9 года, на Кипре – 29,7 года.

Напомним, в Днепре украинка родила уже 14-го ребенка.

Фото: Dreamstime

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