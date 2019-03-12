Почему Великий пост – это не диета, как вести себя в компании людей, которые его не придерживаются и нужно ли во время поста отказываться от секса? Об этом – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Великий пост в 2019 году начался 11 марта и завершится 28 апреля главным христианским праздником – Светлым Христовым Воскресением или Пасхой.

Заштатный священник и психолог Роман Мельниченко рассказал, как не превратить пост в ограничения в еде, обязательно ли отказываться в этот период от праздников и нужно ли парам сдерживать сексуальные желания.

– Что делать, чтобы во время поста мысли не свелись только к ограничениям в еде?

– Для того, чтобы думать не только о еде, нужно поставить правильную цель. Зачем вы поститесь? Если нет какой-то более высокой цели, это просто диета.

Пост в себе содержит несколько аспектов. Во-первых, это определенное путешествие, цель которого – достойная встреча Пасхи. Церковь относится к праздникам как к символу, как к духовной реальности, которая проглядывает через материальное. Чтобы духовную реальность прочувствовать, нужно подготовиться.

Готовиться нужно телом, душой и умом.

Для этого на уровне тела соблюдается пост, на уровне души соблюдаются ограничения, например, в развлечениях и добавляются молитвы, служба. И ментально – чтение определенной литературы, просмотр фильмов.

Поэтому если подходить к этому комплексно, будут совсем другие приоритеты. И когда человек доходит до Пасхи, пройдя пост, он начинает чувствовать другую реальность, погружается в нее. Понятно, что нужно все время молиться и участвовать в богослужениях. Поскольку они красной нитью проводят к главной цели – Воскресению.

– Можно ли не соблюдать ограничения в еде, но при этом отказаться от гуляний и сексуальных отношений?

– В пост действительно накладываются определенные ограничения на развлечения. Например, не празднуются свадьбы. Но это не значит, что полностью нужно избегать праздников. Просто мы используем постную еду, если нужно окрестить ребенка или мы празднуем день рождения.

Полного ограничения и запрета на это нет. Вопрос в том, как мы это делаем, не превращаем ли это в гуляния. Просто отметить, посидеть, пообщаться – это нормально.

Поэтому не нужно ничего заменять. Постить нужно едой.

Еще более неправильны ограничения в сексуальной жизни. Павел четко пишет, если муж и жена постят, но их тянет друг к другу, то лучше все равно заниматься сексом, чем о нем думать. Поэтому некоторые ограничения можно накладывать, но не обязательно воздерживаться весь пост.

– Как вести себя на семейном празднике, если остальные члены семьи – неверующие и не соблюдают пост?

– Необязательно избегать эту компанию, можно присутствовать. Если это ваши близкие друзья, они будут уважать ваш выбор и возможно даже что-то приготовят для вас отдельно.

Дело не в том, чтобы есть постные блюда, дело в том, чтобы есть немного. Иногда лучше разрешить себе немножко съесть чего-нибудь, но действительно немножко.

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– Должны ли страдать дети, если родители решили соблюдать пост?

– В зависимости от возраста, на детей накладывается совершенно разный пост. Дети до 7 лет вообще не постят. Потом можно для них делать какой-то пост, но несложный. Например, отказаться только от мяса. Или отказаться от мяса по средам и пятницам.

Все это вырабатывается индивидуально со своим духовником. Для мирян и детей более всего подходит отказ от мяса. И в строгие недели – первую и последнюю – можно отказываться от молочки и яиц.

– Представим ситуацию, когда один из партнеров решил соблюдать пост. Как помочь ему справиться с сексуальным желанием и удержаться от соблазна?

Ни от чего не нужно удерживаться.

– Сексуальные отношения – это общение, близость, любовь между супругами. Оправдывать, что я не сплю с мужем, потому что я пощусь, это ни в какие ворота не лезет.

Для этого и написано в Новом Завете, что неверующий муж освещается верующей женой, и наоборот. И что “муж не властен над свои телом, но жена; и не жена властна над свои телом, но муж”.

Такие преграды не должны стоять. Сексуальные отношения для гармонии в семье, а не для ссор. Но если обоюдно воздерживаются, то тоже хорошо. Это будет углублять духовный аспект поста, а после него секс будет лучше. Супруги соскучатся друг за другом.

– Как пить с чистой совестью, когда все в компании соблюдают пост, а вы – нет?

– Не пейте! Действительно, в пост можно воздерживаться от спиртного, здесь ничего такого нет. Если вас мучит совесть, то зачем себя мучить?